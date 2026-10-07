La espera terminó para los seguidores de Jimin de BTS en Perú. La Línea 1 del Metro de Lima informó que ya se encuentra en circulación “A Train of Love for Jimin”, un tren preparado especialmente como homenaje al cantante surcoreano. Jimin se presentará junto a los demás integrantes de BTS en tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.
La confirmación de “A Train of Love for Jimin” generó expectativa entre los seguidores de Jimin y BTS en el Perú, quienes buscan conocer cómo pueden participar y acercarse a esta iniciativa.
La organización agradeció el apoyo de las personas que contribuyeron a hacer realidad el proyecto y manifestó su entusiasmo por finalmente anunciarlo. Con esta iniciativa, los seguidores de BTS podrán recorrer distintos puntos de Lima Metropolitana a bordo del servicio preparado especialmente en homenaje a Jimin.
Esta iniciativa se suma a los distintos proyectos que las comunidades de fans suelen organizar en homenaje a sus artistas favoritos. En el caso de BTS, la propuesta busca rendir tributo a Jimin y, al mismo tiempo, ofrecer a sus seguidores una experiencia especial vinculada con la llegada del grupo al Perú.