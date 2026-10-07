La espera terminó para los seguidores de Jimin de BTS en Perú. La Línea 1 del Metro de Lima informó que ya se encuentra en circulación “A Train of Love for Jimin”, un tren preparado especialmente como homenaje al cantante surcoreano. Jimin se presentará junto a los demás integrantes de BTS en tres conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

La confirmación de “A Train of Love for Jimin” generó expectativa entre los seguidores de Jimin y BTS en el Perú, quienes buscan conocer cómo pueden participar y acercarse a esta iniciativa.

¡FINALMENTE PODEMOS ANUNCIARLO! 🐥 Después de tanto esfuerzo, nuestro proyecto ya es una realidad. 🥹🚆 Desde @JIMIN_PERU_13 estamos muy emocionados de presentarles… 🚆 A TRAIN OF LOVE FOR JIMIN 💛 Un tren lleno de amor, preparado especialmente para celebrar a Jimin y hacer que Lima brille con nuestro amor por él. 🇵🇪 Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciendo realidad este proyecto. ✨ ¡Perú celebra a Jimin! 💛 Mas adelante compartiremos todos los detalles ¡Estamos tan emocionados como ustedes! #JimtoberEnPeru #Jimin_Peru_13 #ATrainOfLoveForJimin #JIMIN — FAN BASE JIMIN PERÚ 13 (@JIMIN_PERU_13) October 7, 2026

La organización agradeció el apoyo de las personas que contribuyeron a hacer realidad el proyecto y manifestó su entusiasmo por finalmente anunciarlo. Con esta iniciativa, los seguidores de BTS podrán recorrer distintos puntos de Lima Metropolitana a bordo del servicio preparado especialmente en homenaje a Jimin.

Esta iniciativa se suma a los distintos proyectos que las comunidades de fans suelen organizar en homenaje a sus artistas favoritos. En el caso de BTS, la propuesta busca rendir tributo a Jimin y, al mismo tiempo, ofrecer a sus seguidores una experiencia especial vinculada con la llegada del grupo al Perú.