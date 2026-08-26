El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, inspeccionó ayer el penal El Milagro de Trujillo y anunció que las Fuerzas Armadas resguardarán el control perimétrico y las puertas de acceso de este centro penitenciario.

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“Vamos a establecer aquí un retén militar para poder inspeccionar el ingreso de todo elemento exterior del penal, al personal administrativo, al personal del Inpe, los vehículos, los proveedores de alimentos, las visitas de los internos”, indicó.

El representante del Gobierno también anunció que se instalarán escáneres, detectores de metales, drones y otros elementos como parte de la lucha contra la criminalidad. “Todo lo que quiera ingresar al penal va a tener un control militar con escáneres de última tecnología para poder detectar no solamente celulares, armas u objetos de metal, sino cualquier elemento acoplado al cuerpo o cualquier elemento oculto en alguna cavidad corporal”, indicó.

EMERGENCIA

Belaunde Llosa cumplió una serie de actividades en Trujillo. Por la mañana, tras visitar las quebradas San Ildefonso y San Carlos, anunció que el Ejecutivo intervendrá en 59 puntos críticos de La Libertad para prevenir desastres durante el fenómeno El Niño.

“El presupuesto total (para todo el país) es de 729 millones de soles y para la región La Libertad son como 150 millones de soles”, informó.

El ministro, asimismo, mostró su preocupación porque inescrupulosos han arrojado desmontes en los 27 diques de prevención de San Carlos.

“Con mucha preocupación he visto que hay labores de cantera que están tirando material entre dique y dique, lo que perjudica gravemente el propósito de esta obra”, aseguró.

También inspeccionó el canal que trasladará las aguas de San Carlos y San Ildefonso hacia el río Moche. Agregó que en este punto se necesitan reforzar las defensas ribereñas para evitar inundaciones en el distrito de Laredo.