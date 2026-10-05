El pleno de la Cámara de Diputados sesionará mañana, desde las 10:00 horas, para analizar el dictamen sobre las facultades legislativas delegadas solicitadas por el Poder Ejecutivo.
La convocatoria fue realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero.
El primer punto de la agenda será el proyecto de Ley 98, que propone delegar al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y sobre el Fenómeno El Niño.
La iniciativa cuenta con un dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores.
Durante la sesión también se debatirá una moción de interpelación para citar al ministro de Educación, José Antonio Chang, quien deberá responder un pliego interpelatorio de 44 preguntas.
Asimismo, los diputados abordarán la moción de orden del día 186, que plantea invitar a informar ante el pleno al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; al ministro del Interior, César Astudillo; y al titular de Defensa, Rafael Belaúnde.
La agenda precisa que aún está pendiente definir la fecha y hora en que los tres ministros deberán concurrir a la Cámara de Diputados para brindar sus informes. La sesión permitirá, además, avanzar en el debate de los principales temas incluidos en la agenda parlamentaria.
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