Una serie de incendios forestales azotan la región Cusco. Los más fuertes se suscitaron en el Valle Sagrado de Los Incas, Acomayo, Paruro y en la zona de Poroy. Muchos de estos siniestros fueron liquidados, otros controlados, y otros más amenazan con reactivarse.

Frente a estas emergencias, personal voluntario de diferentes compañías de bomberos, han hecho frente a estosincendios forestales, combatiendo el fuego estartégicamente y de varios puntos.

Sin embargo, recientemente se hizo viral la noticia sobre un supuesto bombero herido en la zona de Sicuani, donde hombres de rojo lucharon contra un fuerte incendio forestal.

Desde la IX Comandancia Departamental de Bomberos de Cusco han desmentido categóricamente esta información, alertando sobre la presencia de información falsa en las redes sociales.

“Se informa a la opinión pública que la publicación que viene circulando en redes sociales con el titular: “Cusco: Bombero resulta herido tras combatir incendio forestal en la comunidad de Chihuaco-Sicuani”, es totalmente falsa. Dicha información no ha sido confirmada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ni por las autoridades oficiales competentes”, señala textualmente la comunicación.

Luego acotan: “Hacemos un llamado a la ciudadanía a no compartir contenidos no verificados que solo generan alarma y desinformación entre la población, y a consultar únicamente fuentes oficiales e instituciones autorizadas”.

En tanto, incendio forestales en distintos puntos siguen siendo combatidos por los bomberos, con ayuda de la Policía, combatientes forestales municipales e incluso la población. Hasta el momento la región Cusco registra cinco fallecidos producto de estos siniestros.