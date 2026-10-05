Autoridades de Cusco buscan fortalecer el trabajo de estos promotores en las instituciones educativas de la región.
Autoridades de Cusco buscan fortalecer el trabajo de estos promotores en las instituciones educativas de la región.

Las autoridades de Cusco acordaron fortalecer el trabajo de los promotores policiales en las instituciones educativas, como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad y protección de los estudiantes.

El acuerdo fue adoptado durante una reunión entre el gerente regional de Educación, Heraclio Valencia, y el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, con participación de funcionarios del sector Educación y responsables de la Policía Comunitaria.

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Durante la jornada se evaluó el funcionamiento de los convenios bisectoriales que permiten la intervención articulada de la Policía, la Gerencia Regional de Educación y la Ugel Cusco en 30 instituciones educativas, mediante la labor de los promotores policiales y las Brigadas de Autoprotección Escolar.

La responsable de la División de Policía Comunitaria Cusco, comandante PNP Violeta Mego, presentó un balance de las acciones desarrolladas y planteó aspectos que requieren ser fortalecidos para mejorar la prevención y respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los escolares.

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Entre los principales acuerdos se estableció realizar evaluaciones trimestrales del trabajo conjunto, fortalecer las charlas informativas dirigidas a directores de las instituciones educativas y ampliar la intervención de los promotores policiales a todos los niveles educativos, y no únicamente al nivel secundario.

Asimismo, se continuará reforzando la vigilancia durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes y se promoverá una mayor articulación con las municipalidades para prevenir situaciones de riesgo en establecimientos comerciales, bares y cantinas ubicados en los alrededores de las instituciones educativas.

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