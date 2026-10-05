Las autoridades de Cusco acordaron fortalecer el trabajo de los promotores policiales en las instituciones educativas, como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad y protección de los estudiantes.

El acuerdo fue adoptado durante una reunión entre el gerente regional de Educación, Heraclio Valencia, y el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, con participación de funcionarios del sector Educación y responsables de la Policía Comunitaria.

Durante la jornada se evaluó el funcionamiento de los convenios bisectoriales que permiten la intervención articulada de la Policía, la Gerencia Regional de Educación y la Ugel Cusco en 30 instituciones educativas, mediante la labor de los promotores policiales y las Brigadas de Autoprotección Escolar.

La responsable de la División de Policía Comunitaria Cusco, comandante PNP Violeta Mego, presentó un balance de las acciones desarrolladas y planteó aspectos que requieren ser fortalecidos para mejorar la prevención y respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los escolares.

Entre los principales acuerdos se estableció realizar evaluaciones trimestrales del trabajo conjunto, fortalecer las charlas informativas dirigidas a directores de las instituciones educativas y ampliar la intervención de los promotores policiales a todos los niveles educativos, y no únicamente al nivel secundario.

Asimismo, se continuará reforzando la vigilancia durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes y se promoverá una mayor articulación con las municipalidades para prevenir situaciones de riesgo en establecimientos comerciales, bares y cantinas ubicados en los alrededores de las instituciones educativas.