Mesas se instalan al 100 % en la Odpe Cusco.

En la región Cusco, un millón 139 mil electores acuden a las urnas este domingo 4 de octubre para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La provincia de Cusco es la que ostenta una mayor cantidad de votantes, con 373 mil habitantes habilitados.

Recordemos que la primera mesa fue instalada a las 06:03 horas en la I.E. 56272 Quiñota, provincia de Chumbivilcas, la segunda a las 06:06 horas en la I.E. Villa Kintiarina en el Vraem y la tercera a las 06:06 horas en la I.E. Diego Quispe del distrito cusqueño de San Sebastián.

DATO:

- Desde la Odpe Cusco mencionaron que a estas horas del día ya se instaló el 100 % de mesas de sufragio en la ciudad.