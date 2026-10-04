Frente al fuerte incendio forestal que se registra desde el último viernes en el Valle Sagrado de Los Incas, el Ministerio del Interior dispuso el despliegue de aeronaves especializadas para el ataque directo al fuego, con prioridad en las zonas donde existe riesgo para la población, comunidades y ecosistemas.

Como parte de esta estrategia, se cuenta con un avión Spartan C-27J, equipado con el sistema Guardian, destinado al ataque aéreo directo contra los focos de incendio. Esta aeronave tiene capacidad para lanzar hasta seis cajas de agua de 1 000 litros cada una en una sola intervención, lo que permite concentrar una importante cantidad de agua sobre las áreas afectadas.

A ello se suma un helicóptero MI-17, equipado con Bambi Bucket, sistema que permite transportar y descargar hasta 4 000 galones de agua sobre los puntos críticos del incendio. Dicha capacidad resulta fundamental para intervenir en zonas de difícil acceso terrestre y reforzar el combate desde el aire.

El despliegue de ambas naves aéreas permite ampliar la capacidad de respuesta frente a emergencias que, por su ubicación geográfica, presentan dificultades para el ingreso de brigadas y vehículos terrestres.

“Destacamos el apoyo del Ministerio del Interior ya que que la prioridad de la actual gestión es proteger la vida de las personas, las comunidades, los recursos naturales y el patrimonio de todos los cusqueños”, señaló el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

DATO:

- El incendio forestal, que se presenta con mayor fuerza en la localidad de Yanahuara - Urubamba, ya arrasó con 10 hectáreas de cultivo, además de dejar un fallecido y dos heridos hasta el momento.