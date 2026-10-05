Los resultados a boca de urna muestran una probable victoria de Verónika Mendoza, candidata al Gobierno Regional Cusco.

En este entender, la representante de ‘Venceremos’ se animó a declarar a los medios, llamando a la calma a los electores y conminándolos a esperar el conteo oficial de votos.

“Tenemos un centro de cómputo donde nuestro equipo técnico está coordinando el conteo de actas juntamente a nuestros personeros, les llamo a esperar los resultados constituyen calma”, señaló.

TENDERÁ PUENTES

Sobre un posible triunfo en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, mencionó que buscará concertar con las nuevas autoridades en Cusco y también buscaría un encuentro con el Gobierno de Keiko Fujimori.

“Si es que el pueblo de Cusco nos da su confianza nos va a tener que tocar actuar como autoridad, en ese sentido convocaremos a los gobiernos locales, provinciales y por supuesto al Gobierno Central”, acotó.

Después mencionó que de ganar estas justas electorales buscará un encuentro con quienes no votaron por ella. “Queremos estar a la altura de la democracia para construir un país mas justo, quiero dirigirme a todos los que no votaron por el Kintu y decirles que nuestras puertas estarán siempre abiertas”.