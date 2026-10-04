La primera mesa de votación se instaló en Cusco a las 06:06 horas.

Desde la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) se confirmó que el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, se desarrollan de manera gradual en la región Cusco.

Confirmaron que la primera mesa de votación se instaló a las 06:06 horas de hoy en la I.E. Diego Quispe, siendo la primera mesa instalada a nivel regional la signada con el N. 015166 en el distrito de San Sebastián provincia de Cusco

“A partir de las 7:00 a. m. se realizará la apertura de las mesas de sufragio y se iniciará la atención a los electores, quienes podrán ejercer su derecho al voto hasta las 5:00 p. m. Se recomienda acudir con anticipación y portar el Documento Nacional de Identidad”

Antes de dirigirse al local de votación, los ciudadanos pueden verificar sus datos electorales a través de https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ plataforma oficial de la Onpe, que permite conocer el local de votación y la mesa de sufragio asignada.

En la jurisdicción de la Odpe Cusco se han habilitado 165 locales de votación y 1 547 mesas de sufragio, donde 456 211 electores están convocados a ejercer su derecho al voto.