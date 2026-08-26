El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició una campaña de DNI gratis en La Libertad y otras 22 regiones del país.

“Los beneficiarios son menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Ellos pueden acceder a diversos trámites relacionados con el DNI, recoger su documento de identidad y recibir orientación sobre registros civiles”, precisó.

DESCENTRALIZACIÓN

En este departamento, la campaña —que culminará este domingo— se desarrollará en cuatro provincias: Julcán, Pataz, Sánchez Carrión y Trujillo, en municipalidades, auditorios, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos, según la localidad.

En el caso de Julcán, los distritos beneficiados son Calamarca y la capital de la provincia.

Respecto a Pataz, se atenderá en las localidades de Santiago de Challas, Huancaspata y Taurija; mientras que en Sánchez Carrión, solo en Sanagorán.

En la capital liberteña, el único distrito beneficiado es Alto Trujillo. Aquí la atención será mañana, de 9 a.m. a 1 p.m., en el Sector 5A.

IMPORTANTE

Durante la campaña, el Reniec también entregará el DNI electrónico 3.0 a los ciudadanos que realizaron el trámite correspondiente.

Sobre el documento de identidad azul, recordó que este se encuentra vigente “hasta la fecha de caducidad que figura en el documento”.

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