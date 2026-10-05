Julio Rau Rau, presidente de Conet; Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano; y José Quispe, representante de Transporte Unido, informaron que analizan convocar a un posible paro nacional del sector ante el aumento de las extorsiones contra los choferes.

“En los últimos días ha habido casi siete u ocho muertos, prácticamente bordeando los 90 fallecidos solamente en el sector transporte. Esto se está incrementando y nosotros estamos preocupados de que en la Cámara de Diputados no tomen conciencia”, sostuvo Rau Rau a RPP.

El presidente de Conet criticó el texto sustitutorio aprobado por la Comisión de Constitución sobre el pedido de facultades, al considerar que no contempla todo lo solicitado por el Ejecutivo. “No está bueno que pongan condiciones”, afirmó.

José Quispe, representante de Transporte Unido, sostuvo que alrededor del 90% del sector se sumaría a una eventual huelga, en caso de que se concrete el acuerdo para paralizar actividades. Además, pidió al Congreso y al Ejecutivo tomar acciones frente al avance de la criminalidad.

“Les hacemos responsables a los señores (del Ejecutivo y Congreso). Si hoy o mañana pasara con nuestros compañeros cualquier atentado, ellos van a ser responsables”, expresó Quispe.