Dos sujetos atacaron a balazos una pollería-chifa ubicada en el jirón Ramón Cárcamo, en el Cercado de Lima, durante la madrugada de este lunes 5 de octubre. Tras efectuar tres disparos contra la fachada, los desconocidos dejaron una nota en una de las rendijas del portón del negocio.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:00 a. m. en el establecimiento denominado ‘D’ Kristel’, localizado en el primer nivel de una vivienda multifamiliar. Según informó Exitosa Noticias, dos proyectiles atravesaron el portón, mientras que evidencias del tercer disparo quedaron en la vía.

Policía investiga nota dejada tras el ataque

Luego del atentado, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al inmueble y acordonaron parte de la zona para realizar las primeras diligencias.

Los atacantes dejaron además un papel blanco colocado en el portón. Hasta el momento del reporte, su contenido no había sido determinado, por lo que deberá ser revisado como parte de las investigaciones.

Debido a las características del ataque, se evalúa una posible vinculación con un caso de extorsión. Sin embargo, esta hipótesis todavía deberá ser confirmada por las autoridades.

Dueño asegura que no recibió amenazas previas

El propietario del negocio manifestó que el ataque lo tomó por sorpresa, debido a que, según indicó, no había recibido amenazas ni mensajes extorsivos previamente.

Tras lo ocurrido, señaló que acudiría a presentar la denuncia correspondiente para que la Policía investigue a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas como consecuencia de los disparos.

Vecinos denuncian inseguridad en la zona

Vecinos del jirón Ramón Cárcamo indicaron que los hechos de inseguridad son recurrentes en el sector y cuestionaron la falta de iluminación durante la noche.

El ataque se produce en un contexto de otros hechos relacionados con extorsiones registrados recientemente en el Cercado de Lima. El 29 de septiembre, por ejemplo, la Policía intervino a presuntos integrantes de una organización acusada de exigir pagos a decenas de colectiveros que operaban en esta jurisdicción.

Las investigaciones sobre el atentado contra la pollería-chifa deberán determinar el contenido de la nota encontrada, la identidad de los responsables y si el ataque estuvo efectivamente relacionado con una exigencia extorsiva.