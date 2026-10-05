El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, afirmó este lunes 5 de octubre que las actas impugnadas pendientes de resolución podrían modificar la estrecha diferencia que mantiene su agrupación frente a Renovación Popular en el conteo oficial.

Desde los exteriores de su vivienda, en Magdalena del Mar, Allison indicó que Avanza País no presentará nuevos recursos, aunque continuará defendiendo las actas que ya se encuentran impugnadas ante las autoridades electorales.

“Hay mucha acta impugnada y en esas impugnaciones puede estar la diferencia”, declaró a la prensa. Como ejemplo, mencionó las actas procedentes de Ate, donde, según sostuvo, su agrupación obtuvo una votación importante.

Allison descarta denunciar irregularidades electorales

Pese a mantener expectativas sobre las actas pendientes, Allison descartó que Avanza País esté denunciando irregularidades en las elecciones municipales realizadas el domingo 4 de octubre.

“No estoy denunciando irregularidades. Hay que ser un buen demócrata. No puede ser que te presentes a elecciones y cuando te va bien consideras que las cosas han ido bien, pero cuando te va mal dices que ha habido irregularidad”, manifestó.

El pronunciamiento se produjo mientras continúa el procesamiento oficial de votos. A las 6:22 a. m. del 5 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informaba que, con el 91,79% de actas contabilizadas, Renovación Popular obtenía 27,67% y Avanza País, 26,89%.

Qué dijo Allison sobre Rafael López Aliaga

Consultado por las eventuales declaraciones de Rafael López Aliaga, primer regidor de la lista de Renovación Popular tras la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a alcalde, Allison consideró que podría cuestionar el proceso en caso de que el resultado final no favorezca a su agrupación.

“Yo creo que es el estilo de Rafael. Si él finalmente no sale victorioso, efectivamente va a decir que ha habido fraude, anforazo, o cualquier nombre que queramos llamarlo”, señaló Allison.

Sin embargo, el postulante de Avanza País remarcó que respetará el resultado definitivo que determinen los organismos electorales.

“Hay que mirar para adelante, no hay que atascarnos en esas cosas. Hay que ahora pelear en mesa para ganar”, afirmó. Allison también declaró a la prensa que aceptará el escrutinio final sea o no favorable a su candidatura.

Allison reconoce cambio de escenario tras avance del conteo

Allison explicó que inicialmente esperaba conocer los resultados del conteo rápido antes de realizar un pronunciamiento público, pero sostuvo que el escenario cambió al reducirse la diferencia entre las dos primeras agrupaciones.

“Ya teniendo los resultados a menos de un punto de diferencia, el panorama ha cambiado absolutamente”, indicó.

El candidato aseguró además que está preparado para asumir la Municipalidad Metropolitana de Lima en caso de resultar ganador. “Soy el alcalde con más experiencia de todos los candidatos”, sostuvo al referirse a su trayectoria en gestión municipal.

Mantiene disposición al diálogo con López Aliaga

Allison señaló que había conversado anteriormente con López Aliaga mediante un medio de comunicación y que ambos habían acordado reunirse.

Aunque reconoció que el escenario electoral se modificó con el avance del escrutinio, sostuvo que mantiene su disposición a dialogar durante los próximos días.

También manifestó que, una vez conocidos los resultados definitivos, espera que se produzca un reconocimiento democrático entre los participantes y que quienes no resulten elegidos feliciten a quien obtenga la victoria.

Allison se pronuncia sobre debate por “reelección encubierta”

El candidato de Avanza País también se refirió al debate jurídico surgido alrededor de la participación de López Aliaga como primer regidor en la lista de Renovación Popular.

Allison sostuvo que, si una lista gana las elecciones y corresponde entregar credenciales a sus integrantes electos, las autoridades electorales deben actuar conforme a las normas y respetar el resultado expresado en las urnas.

“Quien ganó, ganó”, afirmó.

Asimismo, consideró que el Congreso de la República debería revisar la legislación electoral para evitar que en futuras elecciones municipales se repitan controversias sobre la participación como regidores de personas que previamente ejercieron una alcaldía.

“Es urgente que el Congreso haga su chamba”, sostuvo.

Allison pide esperar resolución de actas impugnadas

Finalmente, Allison pidió a sus seguidores esperar la culminación del cómputo y la resolución de las actas que permanecen bajo evaluación.

“Todavía es posible, está el tema muy ajustado”, manifestó.

La definición de la elección dependerá del cómputo oficial y de las decisiones que adopten los organismos electorales respecto de las actas observadas o impugnadas. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que los resultados definitivos de las elecciones regionales y municipales podrían conocerse hacia fines de octubre o los primeros días de noviembre.