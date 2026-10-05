Luis Ángel Portal Gómez murió luego de que el automóvil que conducía se despistara en la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, ingresara a la vereda y chocara contra un árbol antes de terminar sobre el asfalto de un parque.

El siniestro ocurrió a solo dos cuadras de la vivienda de la víctima, según informó RPP.

Cámaras registraron al vehículo circulando a gran velocidad

Imágenes de seguridad difundidas tras el accidente muestran al automóvil rojo desplazándose a gran velocidad instantes antes de que el conductor perdiera el control.

El impacto dejó la parte delantera del vehículo severamente dañada.

Familiares dijeron que regresaba de un partido de fútbol

Familiares de Portal Gómez señalaron que el hombre retornaba de un partido de fútbol y que previamente habría consumido bebidas alcohólicas con sus compañeros.

Este dato forma parte de lo declarado por sus allegados y todavía no constituye una conclusión oficial sobre la causa del accidente.

La Policía Nacional realiza las diligencias para determinar qué provocó exactamente el despiste.

Víctima trabajaba realizando entregas a domicilio

Según el reporte, Portal Gómez utilizaba su vehículo para realizar entregas a domicilio.

Sus familiares indicaron que desconocen los detalles exactos de cómo ocurrió el accidente y esperan los resultados de las investigaciones policiales.