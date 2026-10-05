Los resultados de Datum muestran que Renovación Popular encabeza las preferencias en cinco de los siete distritos de Lima norte.
Los datos corresponden a una medición a boca de urna, mientras que los resultados oficiales serán determinados por la ONPE.
- Ancón: Pablo Ramos, de Renovación Popular, lidera con 28.9%, seguido por Felipe Arakaki, de Podemos, con 24.9%, y Lauro Muñoz, de Fuerza Popular, con 21.3%.
- Puente Piedra: Esteban Monzón, de Renovación Popular, obtiene 31.9%, mientras que Rennán Espinoza, de Somos Perú, registra 27.2%. Marlon Jiménez, de Avanza País, alcanza 19.7%.
- Carabayllo: Nandy Córdova, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 28.9%. Juan Espinoza, de Alianza para el Progreso, aparece con 23.5%, seguido por Rosario Peláez, de Somos Perú, con 10.6%.
- Comas: Jean Pool Granados, de Renovación Popular, alcanza 28.6%, seguido por Raúl Díaz, de Avanza País, con 22.1%. Mónica Acuña, de Podemos, registra 14.3%.
- Independencia: Alfredo Reynaga, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25.5%, seguido por Benigno Calderón, de Renovación Popular, con 24.2%. Gregorio Quispe, de Podemos, obtiene 16.9%.
- Los Olivos: Felipe Castillo, de Avanza País, lidera con 26.2%, seguido por Luis Milla, de Renovación Popular, con 24.3%. Erick Melchor, de Somos Perú, alcanza 15.9%.
- San Martín de Porres: Omar Jaime, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 27.5%, seguido por Luis Cárdenas, de Somos Perú, con 19%. Adolfo Mattos, de Avanza País, registra 17.3%.
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