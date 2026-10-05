Los resultados de Datum muestran que Renovación Popular encabeza las preferencias en cinco de los siete distritos de Lima norte.
Los resultados de Datum muestran que Renovación Popular encabeza las preferencias en cinco de los siete distritos de Lima norte.

Los resultados de Datum muestran que Renovación Popular encabeza las preferencias en cinco de los siete distritos de Lima norte.

Los datos corresponden a una medición a boca de urna, mientras que los resultados oficiales serán determinados por la ONPE.

  • Ancón: Pablo Ramos, de Renovación Popular, lidera con 28.9%, seguido por Felipe Arakaki, de Podemos, con 24.9%, y Lauro Muñoz, de Fuerza Popular, con 21.3%.
  • Puente Piedra: Esteban Monzón, de Renovación Popular, obtiene 31.9%, mientras que Rennán Espinoza, de Somos Perú, registra 27.2%. Marlon Jiménez, de Avanza País, alcanza 19.7%.
  • Carabayllo: Nandy Córdova, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 28.9%. Juan Espinoza, de Alianza para el Progreso, aparece con 23.5%, seguido por Rosario Peláez, de Somos Perú, con 10.6%.
  • Comas: Jean Pool Granados, de Renovación Popular, alcanza 28.6%, seguido por Raúl Díaz, de Avanza País, con 22.1%. Mónica Acuña, de Podemos, registra 14.3%.
  • Independencia: Alfredo Reynaga, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25.5%, seguido por Benigno Calderón, de Renovación Popular, con 24.2%. Gregorio Quispe, de Podemos, obtiene 16.9%.
  • Los Olivos: Felipe Castillo, de Avanza País, lidera con 26.2%, seguido por Luis Milla, de Renovación Popular, con 24.3%. Erick Melchor, de Somos Perú, alcanza 15.9%.
  • San Martín de Porres: Omar Jaime, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 27.5%, seguido por Luis Cárdenas, de Somos Perú, con 19%. Adolfo Mattos, de Avanza País, registra 17.3%.

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