Los resultados de Datum muestran que Renovación Popular encabeza las preferencias en cinco de los siete distritos de Lima norte.

Los datos corresponden a una medición a boca de urna, mientras que los resultados oficiales serán determinados por la ONPE.

Ancón: Pablo Ramos, de Renovación Popular, lidera con 28.9% , seguido por Felipe Arakaki, de Podemos, con 24.9% , y Lauro Muñoz, de Fuerza Popular, con 21.3% .

Pablo Ramos, de Renovación Popular, lidera con , seguido por Felipe Arakaki, de Podemos, con , y Lauro Muñoz, de Fuerza Popular, con . Puente Piedra: Esteban Monzón, de Renovación Popular, obtiene 31.9% , mientras que Rennán Espinoza, de Somos Perú, registra 27.2% . Marlon Jiménez, de Avanza País, alcanza 19.7% .

Esteban Monzón, de Renovación Popular, obtiene , mientras que Rennán Espinoza, de Somos Perú, registra . Marlon Jiménez, de Avanza País, alcanza . Carabayllo: Nandy Córdova, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 28.9% . Juan Espinoza, de Alianza para el Progreso, aparece con 23.5% , seguido por Rosario Peláez, de Somos Perú, con 10.6% .

Nandy Córdova, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con . Juan Espinoza, de Alianza para el Progreso, aparece con , seguido por Rosario Peláez, de Somos Perú, con . Comas: Jean Pool Granados, de Renovación Popular, alcanza 28.6% , seguido por Raúl Díaz, de Avanza País, con 22.1% . Mónica Acuña, de Podemos, registra 14.3% .

Jean Pool Granados, de Renovación Popular, alcanza , seguido por Raúl Díaz, de Avanza País, con . Mónica Acuña, de Podemos, registra . Independencia: Alfredo Reynaga, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con 25.5% , seguido por Benigno Calderón, de Renovación Popular, con 24.2% . Gregorio Quispe, de Podemos, obtiene 16.9% .

Alfredo Reynaga, de Somos Perú, ocupa el primer lugar con , seguido por Benigno Calderón, de Renovación Popular, con . Gregorio Quispe, de Podemos, obtiene . Los Olivos: Felipe Castillo, de Avanza País, lidera con 26.2% , seguido por Luis Milla, de Renovación Popular, con 24.3% . Erick Melchor, de Somos Perú, alcanza 15.9% .

Felipe Castillo, de Avanza País, lidera con , seguido por Luis Milla, de Renovación Popular, con . Erick Melchor, de Somos Perú, alcanza . San Martín de Porres: Omar Jaime, de Renovación Popular, encabeza las preferencias con 27.5%, seguido por Luis Cárdenas, de Somos Perú, con 19%. Adolfo Mattos, de Avanza País, registra 17.3%.