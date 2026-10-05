Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima, reconoció que los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no son los que esperaba, pero aseguró que los acepta como “demócrata” y con la confianza de haber dado lo mejor de sí y de su partido.

En un comunicado difundido este domingo 4 de octubre, Bruce agradeció a la ciudadanía de Lima por su comportamiento cívico y a quienes le dieron su voto.

“A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende y mi lucha por la igualdad, la seguridad, el desarrollo de las ciudades, el respeto a la diferencia y el deseo de que los que menos tienen vivan mejor sigue intacto y no depende de una elección”, refiere el pronunciamiento.

CRÍTICA AL JNE

Si bien mencionó esperar el conteo final de la ONPE para evaluar los resultados con mayor seguridad, Bruce sostuvo que fue “una elección anómala” y cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber omitido, según afirmó, su responsabilidad de garantizar comicios limpios.

“Lamentablemente, eso no ha sido posible y deja claro que Lima, que el Perú, todavía tiene mucho que construir en cuanto a garantías jurídicas electorales”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Bruce indicó que, por responsabilidad, guardará silencio hasta que se conozcan los resultados finales, para luego evaluar el trabajo realizado y plantear escenarios a futuro. Agradeció además a su equipo y familia.

Asimismo, el candidato de Somos Perú agregó que las elecciones han terminado, pero el trabajo por la justicia, la democracia y la libertad no.

Comunicado de Carlos Bruce de Somos Perú.

BOCA DE URNA DE DATUM

Cabe mencionar que, según el boca de urna de la encuestadora Datum Internacional, quedó así: