Un hombre fue asesinado a balazos cuando limpiaba su mototaxi en el sector de Santa Isabel, en Carabayllo. El crimen ocurrió a solo dos cuadras de la Municipalidad del distrito.

Según RPP, la víctima fue identificada por sus familiares como Andrés Zuñiga, quien se desempeñaba como dirigente de una empresa de mototaxis en el distrito.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del ataque. En las imágenes se observa a un hombre con una polera turquesa, capucha negra y el rostro parcialmente cubierto acercarse caminando al vehículo donde se encontraba la víctima. Al llegar a la unidad, el sujeto le disparó a quemarropa.

Luego de cometer el crimen, el sujeto huyó a pie y abordó una motocicleta conducida por su cómplice. Ambos escaparon del lugar y tomaron rumbo desconocido.

En la escena del crimen, la Policía Nacional encontró dos casquillos de bala. La institución también inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del asesinato y esclarecer el móvil del ataque.

Debido a que la víctima se desempeñaba como dirigente de una empresa de mototaxis, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un presunto caso de extorsión.