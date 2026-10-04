El Reniec mantendrá abiertas sus oficinas habilitadas este domingo 4 de octubre hasta las 5 de la tarde, con el objetivo de facilitar el recojo de los DNI pendientes antes del cierre de la jornada electoral.

Según su jefa, Carmen Velarde, existen alrededor de 600,000 documentos que aún no han sido recogidos por sus titulares.

La entidad también contempla la posibilidad de gestionar un duplicado urgente en sus centros de impresión en caso de pérdida del documento. De acuerdo con la sede y su capacidad operativa, este trámite podría permitir obtener el DNI en aproximadamente una hora.

Asimismo, Reniec recordó que los ciudadanos podrán votar con el DNI vencido debido a la prórroga excepcional de su vigencia para las ERM 2026. Esta disposición alcanza a los documentos azul, amarillo y electrónico, y también permite sufragar a quienes cumplieron o cumplirán 18 años hasta el 4 de octubre y todavía cuentan con DNI amarillo.