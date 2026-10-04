Los ciudadanos acudieron este domingo 4 de octubre a las urnas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Tras el cierre de las mesas de votación, la encuestadora Datum Internacional difundió sus respectivo resultados a boca de urna para la Alcaldía de Lima.

De acuerdo con el flash electoral de Datum, Rafael López Aliaga ocupa el primer lugar con 31.2% de los votos.

En el segundo puesto se ubica Francis Allison, con 25.2%, seguido de Carlos Bruce, quien alcanza 15.9%. En cuarto lugar, Daniel Urresti con 8.7%.

La lista de Rafael López Aliaga encabeza el flash electoral para la Municipalidad de Lima. (América TV)

A boca de urna de Datum: Estos son los resultados en cada distrito de Lima

Áncon

Pablo Ramos (Renovación Popular) — 28,9%

Felipe Arakaki (Podemos Perú) — 24,9%

Lauro Muñoz (Fuerza Popular) — 21,3%

Víctor Medina (Progresemos) — 12,4%

Otros candidatos — 12,5%.

Ate

Manuel Vidal (Avanza País) — 63,6%.

Edde Cuellar (Podemos Perú) — 12,8%.

Elizabeth Cabezas (Renovación Popular) — 12,4%.

Mel Vilcahuamán (Progresemos) — 4,1%.

Otros candidatos — 7,1%.

Barranco

Manuel Espinoza (Renovación Popular) — 33,0%.

Antonio Mezarina (Somos Perú) — 27,3%.

Angélica Noguerol (Avanza País) — 14,8%.

José Rodríguez (Libertad Popular) — 10,6%.

Otros candidatos — 14,3%.

Breña

Isabel Rodríguez (Renovación Popular) — 24,2%.

Iván Chang (Avanza País) — 21,9%.

Rommel Carbajal (Fe en el Perú) — 12,8%.

Luis Ojeda (Somos Perú) — 11,7%.

Otros candidatos — 29,4%.

Carabayllo

Nandy Córdova (Renovación Popular) — 28,9%.

Juan Espinoza (Alianza para el Progreso) — 23,5%.

Rosario Peláez (Somos Perú) — 10,6%.

Wilmer Valverde (Podemos Perú) — 8,7%.

Otros candidatos — 28,3%.

Chorrillos

Roberto Pizarro (Renovación Popular) — 29,2%.

Ricardo Vásquez (Somos Perú) — 17,0%.

Richard Cortez (Avanza País) — 13,0%.

Henry Herrera (Alianza para el Progreso) — 11,2%.

Otros candidatos — 29,6%.

Comas

Jean Pool Granados (Renovación Popular) — 28,6%.

Raúl Díaz (Avanza País) — 22,1%.

Mónica Acuña (Podemos Perú) — 14,3%.

Yuriko Niño de Guzmán (Somos Perú) — 9,2%.

Otros candidatos — 25,8%.

El Agustino

Richard Soria (PR) (Podemos Perú) — 39,4%.

Víctor Salcedo (Alianza para el Progreso) — 17,8%.

Irellis Muchaypiña (Avanza País) — 11,9%.

Carmen Castillo (Renovación Popular) — 9,9%.

Otros candidatos — 21,0%.

Independencia

Alfredo Reynaga (PR) (Somos Perú) — 25,5%.

Benigno Calderón (Renovación Popular) — 24,2%.

Gregorio Quispe (Podemos Perú) — 16,9%.

José Espejo (Ahora Nación) — 6,3%.

Otros candidatos — 27,1%.

Jesús María

Luiz Reategui (Somos Perú) — 31,9%.

Enrique Ocrosopoma (Avanza País) — 24,8%.

Daniel Li (Renovación Popular) — 21,8%.

Jorge Quintana (Acción Popular) — 8,8%.

Otros candidatos — 12,7%.

La Molina

Juan Carlos Zurek (Somos Perú) — 30,9%.

Sergio Castromonte (Avanza País) — 26,5%.

Lizzi Sueldo (Renovación Popular) — 21,4%.

Edmundo del Águila (Acción Popular) — 5,7%.

Otros candidatos — 15,5%.

La Victoria

Alberto Moreno (Somos Perú) — 27,6%.

Susana Saldaña (Renovación Popular) — 27,3%.

Joe Zanabria (Avanza País) — 20,3%.

Mesías Gonzales (Podemos Perú) — 5,4%.

Otros candidatos — 19,4%.

Lince

José Aliaga (Somos Perú) — 28,3%.

Mirtha Uribe (Renovación Popular) — 27,4%.

Luis Flores (Avanza País) — 24,5%.

Nidia Alegría (Ahora Nación) — 6,4%.

Otros candidatos — 13,4%.

Los Olivos

Felipe Castillo A. (Avanza País) — 26,2%.

Luis Milla (Renovación Popular) — 24,3%.

Erick Melchor (Somos Perú) — 15,9%.

Felipe Castillo O. (PR) (Podemos Perú) — 13,3%.

Otros candidatos — 20,3%.

Lurigancho

Olimpio López (País para Todos) — 26,9%.

Alfredo Mujica (Juntos por el Perú) — 16,2%.

Víctor Castillo (Alianza para el Progreso) — 12,1%.

Timoteo Nishijima (Renovación Popular) — 11,4%.

Otros candidatos — 33,4%.

Lurín

Rosa Torrejon (Renovación Popular) — 35,1%.

Juan Marticorena (PR) (Alianza para el Progreso) — 21,8%.

Bernardo Silva (Somos Perú) — 20,1%.

Lizardo Ramos (Partido Popular Cristiano) — 15,3%.

Otros candidatos — 7,7%.

Magdalena del Mar

Carla Robbiano (Avanza País) — 65,4%.

Víctor Paulini (Renovación Popular) — 19,2%.

Jesús Quispichuco (Somos Perú) — 7,8%.

Johan Chávez (Alianza para el Progreso) — 2,6%.

Otros candidatos — 5,0%.

Pueblo Libre

José Casas (Avanza País) — 34,3%.

Jhonel Leguía (Somos Perú) — 28,3%.

Cecilia Acosta (Renovación Popular) — 18,5%.

Fidel García (Partido Popular Cristiano) — 6,4%.

Otros candidatos — 12,5%.

Pachacámac

Guillermo Pomez (Somos Perú) — 57,6%.

Héctor Quispe (Renovación Popular) — 17,0%.

Jorge Ardiles (Partido Morado) — 11,0%.

Pedro Quispe (Avanza País) — 6,1%.

Otros candidatos — 8,3%.

Miraflores

Jorge Muñoz (Avanza País) — 39,9%.

Amílcar Cantella (Renovación Popular) — 36,6%.

Alex Von Ehren (Somos Perú) — 15,5%.

Renato Otiniano (Partido Morado) — 2,5%.

Otros candidatos — 5,5%.

Puente Piedra

Esteban Monzón (Renovación Popular) — 31,9%.

Renán Espinoza (Somos Perú) — 27,2%.

Marlon Jiménez (PR) (Avanza País) — 19,7%.

Fernando Agurto (Podemos Perú) — 8,2%.

Otros — 13,0%.

Rímac

Isabel Ayala (Renovación Popular) — 23,8%.

Enrique Peramas (Avanza País) — 22,0%.

Katherine de la Rosa (Podemos Perú) — 12,7%.

Roberto Telles (Buen Gobierno) — 12,2%.

Otros — 29,3%.

San Borja

Javier Diez (Renovación Popular) — 35,2%.

Alberto Tejada (Acción Popular) — 23,2%.

Gina Casanova (Somos Perú) — 20,2%.

Roberth Montoya (Avanza País) — 19,5%.

Otros — 1,9%.

San Isidro

Javier Pino (Renovación Popular) — 37,0%.

Víctor Bazán (Somos Perú) — 29,4%.

César Combina (Avanza País) — 19,8%.

Carlomagno Chacón (Acción Popular) — 7,6%.

Otros — 6,2%.

San Juan de Lurigancho

Jesús Maldonado (PR) (Somos Perú) — 48,9%.

Américo Zegarra (Renovación Popular) — 12,8%.

Juan Navarro (Alianza para el Progreso) — 10,9%.

Héctor Alejandro (Avanza País) — 10,1%.

Otros — 17,3%.

San Juan de Miraflores

Luis Mendieta (Alianza para el Progreso) — 22,6%.

Edgar Mejía (Frente Esperanza 2021) — 22,3%.

Mabel Leandro (Renovación Popular) — 21,0%.

Eloy Chávez (Somos Perú) — 10,9%.

Otros — 23,2%.

San Luis

Ricardo Castro (Somos Perú) — 23,9%.

María López (Renovación Popular) — 22,8%.

Víctor Alegría (Avanza País) — 20,6%.

Ronaldo Fuertes (Podemos Perú) — 8,2%.

Otros — 24,5%.

San Martín de Porres

Omar Jaime (Renovación Popular) — 27,5%.

Luis Cárdenas (Somos Perú) — 19,0%.

Adolfo Mattos (Avanza País) — 17,3%.

Julio Chávez (Acción Popular) — 11,1%.

Otros — 25,1%.

San Miguel

Marcos Cabrera (Renovación Popular) — 35,0%.

Eduardo Bless (PR) (Avanza País) — 32,8%.

Carolina Mannucci (Somos Perú) — 12,2%.

Juan Guevara (Acción Popular) — 7,3%.

Otros — 12,7%.

Santa Anita

Eduardo Rimachi ( Avanza País ) — 38,9%.

) — 38,9%. Leonor Chumbimune ( Podemos Perú ) — 21,8%.

) — 21,8%. Antero Pickmans ( Renovación Popular ) — 15,6%.

) — 15,6%. José Nole ( Somos Perú ) — 6,4%.

) — 6,4%. Otros — 17,3%.

Santiago de Surco

Arturo Bobbio (Somos Perú) — 41,8%.

Juan Palma (Renovación Popular) — 40,6%.

Omar Montoro (PR) (Avanza País) — 8,7%.

Oswaldo Moreno (Acción Popular) — 2,3%.

Otros — 6,6%.

Surquillo

José Huamaní (Avanza País) — 52,4%.

Sandra Gutiérrez (Somos Perú) — 25,3%.

Ruth Meza (Renovación Popular) — 11,7%.

Miguel Chacmac (Podemos Perú) — 4,2%.

Otros — 6,4%.

Villa El Salvador

Marcelino Huamán (Alianza para el Progreso) — 28,5%.

Kevin Yñigo (Somos Perú) — 24,2%.

Luis Mozo (PR) (Avanza País) — 18,9%.

Alberto Peralta (Renovación Popular) — 9,6%.

Otros — 18,8%.

Villa María del Triunfo

David Morales (Avanza País) — 27,4%.

Robert Ludeña (Renovación Popular) — 24,6%.

Guido Íñigo (Somos Perú) — 23,8%.

Carlos Pimentel (Podemos Perú) — 6,1%.

Otros — 18,1%.

Distritos de la región del Callao

Bellavista

Fernando Llanos (Renovación Popular) — 35,0%.

Iván Rivadeneira (Avanza País) — 34,7%.

Juan Vives (Alianza para el Progreso) — 9,4%.

Víctor Gálvez (Acción Popular) — 6,9%.

Otros — 14,0%.

Carmen de la Legua

Daniel Lecca (Renovación Popular): 36.2%

Juan Gavilano (Fuerza Popular): 21.7%

Óscar Villar (PRIN): 13.4%

Edison Torres (Demócrata Verde): 13.1%

Otros candidatos: 15.6%

La Perla

Guilliana Romero (Renovación Popular): 65.8%

Pedro López (Alianza Regional Perú): 22.1%

Edgar Begazo (Fuerza Popular): 11.0%

Ángel Panduro (Salvemos al Perú): 1.1%

La Punta

Renzo Figallo (Renovación Popular): 59.4%

María Gabilondo (Unidad y Paz): 29.2%

José Risi (Partido Popular Cristiano): 8.3%

Félix Flores (Acción Popular): 3.1%

Ventanilla

Omar Marcos (Renovación Popular): 44.8%

Luis Landauro (Somos Perú): 39.4%

César Hurtado (Fuerza Popular): 8.9%

Guillermo Susson (Ahora Nación, candidato a primer regidor): 3.7%

Otros candidatos: 3.2%

Resultados de las Elecciones Regionales 2026, según Datum

Amazonas

Amílcar Díaz (Somos Perú) — 25,1%

Grimaldo Vásquez (Victoria Amazonense) — 23,4%

Segundo Hernández (Amazonense Unidos al Campo) — 22,3%

Áncash

Betto Barrionuevo (Podemos Perú) — 19,1%.

Antonio Casana (Alianza para el Progreso) — 17,3%.

Enrique Alejandro (Partido Demócrata Verde) — 15,4%.

Apurímac

Guido Chaguaylla (Progresemos) — 40,2%.

Elvyn Díaz (Ahora Nación) — 38,4%.

Gustavo Gutiérrez (Acción Popular) — 19,3%.

Arequipa

Alfredo Zegarra (Fuerza Arequipeña) — 27,0%.

Jenry Huisa (Ahora Nación) — 15,3%.

Elmer Cáceres (Alianza para el Progreso) — 12,8%.

Ayacucho

Renol Pichardo (Podemos Perú) — 36,3%.

Pabel Bellido (Libertad Popular) — 34,3%.

Eduardo Huacoto (Alianza para el Progreso) — 19,3%.

Cusco

Verónika Mendoza (Venceremos) — 33,7%.

Iván Aparicio (Partido Político PRIN) — 19,1%.

Héctor Acurio (Ahora Nación) — 17,5%.

Callao

Pedro Spadaro (Renovación Popular) — 55,7%.

Ismael Paredes (Somos Perú) — 15,3%.

Miguel Cordano (Fuerza Popular) — 11,4%.

Cajamarca

Edison Carrasco (Somos Perú) — 30,9%.

Joaquín Ramírez (Cajamarca Renace) — 20,3%.

Moisés González (Alianza para el Progreso) — 18,4%.

Huancavelica

Juan Común (Alianza para el Progreso) — 29,5%.

Samuel Morán (Perú Primero) — 29,3%.

Héctor Lolo (Acción Popular) — 18,7%.

Huánuco

Rosalí Leandro (País para Todos) — 31,6%.

Enrique Pulgar (Perú Primero) — 17,9%.

Robinson Aguirre (Somos Perú) — 11,0%.

Ica

Juan Mendoza (Somos Perú) — 24,9%.

Alonso Navarro (Acción Popular) — 18,1%.

Javier Cornejo (Renovación Popular) — 16,1%.

Junín

Fernando Orihuela (Podemos Perú) — 32,1%.

Aroldo Mallma (Alianza para el Progreso) — 25,2%.

Dimas Aliaga (Renovación Popular) — 16,4%.

Lima Provincias

Javier Alvarado (Renovación Popular) — 20,3%.

Andrés Tello (Somos Perú) — 16,8%.

Luis Ueno (Alianza para el Progreso) — 13,8%.

Lambayeque

César Perales (Somos Perú) — 27,5%.

Rolando Barboza (Fuerza Popular) — 18,0%.

Juan Carrasco (Avanza País) — 11,6%.

La Libertad

Elías Rodríguez (Podemos Perú) — 24,4%.

Aldo Mariños (Somos Perú) — 21,9%.

Elmo Palacios (Partido Patriótico del Perú) — 18,3%.

Loreto

Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) — 26,7%.

Germán Chong (Somos Perú) — 24,8%.

Jorge Mera (Renovación Popular) — 16,8%.

Moquegua

Jaime Rodríguez (Kausachun) — 23,6%.

Abraham Cárdenas (Acción Popular) — 22,0%.

Juan Herrera (Somos Perú) — 21,4%.

Piura

Reynaldo Hilbck (Alianza para el Progreso) — 24,7%.

Santiago Paz (Somos Perú) — 20,2%.

Roddy La Torre (Podemos Perú) — 15,8%.

Pasco

Lucio Rojas (Frente de la Esperanza 2021) — 31,6%.

Luis Pomachagua (Podemos Perú) — 22,2%.

Jhonny Inga (Partido Democrático Somos Perú) — 15,7%.

Puno

Jhomar Tonconi (ASI - Juntos por el Perú) — 29,3%.

Wilber Cutipa (País para Todos) — 21,4%.

Eduardo Quispe (Ahora Nación) — 20,8%.

San Martín

Óscar Cabrera (Avanza País) — 31,0%.

Carlos Gómez (Renovación Popular) — 23,0%.

Jorge Panduro (Alianza para el Progreso) — 19,0%.

Tacna

Segundo Ruiz (Alianza para el Progreso) — 32,6%.

Walter Anchapuri (Ahora Nación) — 18,5%.

Fernando Martorell (Renovación Popular) — 16,1%.

Tumbes

Carlos Feijoo (Fe en el Perú) — 27,0%.

Manuel Merino (Acción Popular) — 20,5%.

Luis Arévalo (Somos Perú) — 19,2%.

Ucayali

Sandro Acosta (Somos Perú) — 29,5%.

Antonio Marino (Renovación Popular) — 22,8%.

Celia Prado (Acción Popular) — 16,8%.

La jornada electoral comenzó a las 7:00 a.m. y se desarrolló este domingo en todo el país para elegir autoridades regionales y municipales. En Lima, los ciudadanos acudieron a las urnas para definir al próximo alcalde metropolitano.

Los electores acudieron desde las primeras horas de la mañana a los locales de votación habilitados en Lima para cumplir con su deber ciudadano. Las mesas permanecieron abiertas durante la jornada para recibir a los ciudadanos convocados a estos comicios.

Resultados oficiales estarán a cargo de la ONPE

La ONPE será la encargada de procesar las actas electorales y publicar los resultados oficiales de las Elecciones Municipales 2026. El conteo continuará durante las próximas horas, por lo que el escenario mostrado por las encuestadoras deberá ser contrastado con las cifras oficiales.

Por ello, las cifras de boca de urna pueden presentar variaciones respecto de los resultados oficiales. La ONPE será la encargada de determinar los resultados definitivos de la elección una vez que se procesen las actas correspondientes.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Los comicios de este domingo permitirán elegir autoridades regionales y municipales en todo el país. Según información electoral, se elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.

En el caso de Lima Metropolitana, la elección concentra especial atención debido al número de candidatos y a la disputa entre las principales fuerzas políticas.