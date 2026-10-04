Los ciudadanos acudieron este domingo 4 de octubre a las urnas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Tras el cierre de las mesas de votación, la encuestadora Datum Internacional difundió sus respectivo resultados a boca de urna para la Alcaldía de Lima.
De acuerdo con el flash electoral de Datum, Rafael López Aliaga ocupa el primer lugar con 31.2% de los votos.
En el segundo puesto se ubica Francis Allison, con 25.2%, seguido de Carlos Bruce, quien alcanza 15.9%. En cuarto lugar, Daniel Urresti con 8.7%.
A boca de urna de Datum: Estos son los resultados en cada distrito de Lima
Áncon
- Pablo Ramos (Renovación Popular) — 28,9%
- Felipe Arakaki (Podemos Perú) — 24,9%
- Lauro Muñoz (Fuerza Popular) — 21,3%
- Víctor Medina (Progresemos) — 12,4%
- Otros candidatos — 12,5%.
Ate
- Manuel Vidal (Avanza País) — 63,6%.
- Edde Cuellar (Podemos Perú) — 12,8%.
- Elizabeth Cabezas (Renovación Popular) — 12,4%.
- Mel Vilcahuamán (Progresemos) — 4,1%.
- Otros candidatos — 7,1%.
Barranco
- Manuel Espinoza (Renovación Popular) — 33,0%.
- Antonio Mezarina (Somos Perú) — 27,3%.
- Angélica Noguerol (Avanza País) — 14,8%.
- José Rodríguez (Libertad Popular) — 10,6%.
- Otros candidatos — 14,3%.
Breña
- Isabel Rodríguez (Renovación Popular) — 24,2%.
- Iván Chang (Avanza País) — 21,9%.
- Rommel Carbajal (Fe en el Perú) — 12,8%.
- Luis Ojeda (Somos Perú) — 11,7%.
- Otros candidatos — 29,4%.
Carabayllo
- Nandy Córdova (Renovación Popular) — 28,9%.
- Juan Espinoza (Alianza para el Progreso) — 23,5%.
- Rosario Peláez (Somos Perú) — 10,6%.
- Wilmer Valverde (Podemos Perú) — 8,7%.
- Otros candidatos — 28,3%.
Chorrillos
- Roberto Pizarro (Renovación Popular) — 29,2%.
- Ricardo Vásquez (Somos Perú) — 17,0%.
- Richard Cortez (Avanza País) — 13,0%.
- Henry Herrera (Alianza para el Progreso) — 11,2%.
- Otros candidatos — 29,6%.
Comas
- Jean Pool Granados (Renovación Popular) — 28,6%.
- Raúl Díaz (Avanza País) — 22,1%.
- Mónica Acuña (Podemos Perú) — 14,3%.
- Yuriko Niño de Guzmán (Somos Perú) — 9,2%.
- Otros candidatos — 25,8%.
El Agustino
- Richard Soria (PR) (Podemos Perú) — 39,4%.
- Víctor Salcedo (Alianza para el Progreso) — 17,8%.
- Irellis Muchaypiña (Avanza País) — 11,9%.
- Carmen Castillo (Renovación Popular) — 9,9%.
- Otros candidatos — 21,0%.
Independencia
- Alfredo Reynaga (PR) (Somos Perú) — 25,5%.
- Benigno Calderón (Renovación Popular) — 24,2%.
- Gregorio Quispe (Podemos Perú) — 16,9%.
- José Espejo (Ahora Nación) — 6,3%.
- Otros candidatos — 27,1%.
Jesús María
- Luiz Reategui (Somos Perú) — 31,9%.
- Enrique Ocrosopoma (Avanza País) — 24,8%.
- Daniel Li (Renovación Popular) — 21,8%.
- Jorge Quintana (Acción Popular) — 8,8%.
- Otros candidatos — 12,7%.
La Molina
- Juan Carlos Zurek (Somos Perú) — 30,9%.
- Sergio Castromonte (Avanza País) — 26,5%.
- Lizzi Sueldo (Renovación Popular) — 21,4%.
- Edmundo del Águila (Acción Popular) — 5,7%.
- Otros candidatos — 15,5%.
La Victoria
- Alberto Moreno (Somos Perú) — 27,6%.
- Susana Saldaña (Renovación Popular) — 27,3%.
- Joe Zanabria (Avanza País) — 20,3%.
- Mesías Gonzales (Podemos Perú) — 5,4%.
- Otros candidatos — 19,4%.
Lince
- José Aliaga (Somos Perú) — 28,3%.
- Mirtha Uribe (Renovación Popular) — 27,4%.
- Luis Flores (Avanza País) — 24,5%.
- Nidia Alegría (Ahora Nación) — 6,4%.
- Otros candidatos — 13,4%.
Los Olivos
- Felipe Castillo A. (Avanza País) — 26,2%.
- Luis Milla (Renovación Popular) — 24,3%.
- Erick Melchor (Somos Perú) — 15,9%.
- Felipe Castillo O. (PR) (Podemos Perú) — 13,3%.
- Otros candidatos — 20,3%.
Lurigancho
- Olimpio López (País para Todos) — 26,9%.
- Alfredo Mujica (Juntos por el Perú) — 16,2%.
- Víctor Castillo (Alianza para el Progreso) — 12,1%.
- Timoteo Nishijima (Renovación Popular) — 11,4%.
- Otros candidatos — 33,4%.
Lurín
- Rosa Torrejon (Renovación Popular) — 35,1%.
- Juan Marticorena (PR) (Alianza para el Progreso) — 21,8%.
- Bernardo Silva (Somos Perú) — 20,1%.
- Lizardo Ramos (Partido Popular Cristiano) — 15,3%.
- Otros candidatos — 7,7%.
Magdalena del Mar
- Carla Robbiano (Avanza País) — 65,4%.
- Víctor Paulini (Renovación Popular) — 19,2%.
- Jesús Quispichuco (Somos Perú) — 7,8%.
- Johan Chávez (Alianza para el Progreso) — 2,6%.
- Otros candidatos — 5,0%.
Pueblo Libre
- José Casas (Avanza País) — 34,3%.
- Jhonel Leguía (Somos Perú) — 28,3%.
- Cecilia Acosta (Renovación Popular) — 18,5%.
- Fidel García (Partido Popular Cristiano) — 6,4%.
- Otros candidatos — 12,5%.
Pachacámac
- Guillermo Pomez (Somos Perú) — 57,6%.
- Héctor Quispe (Renovación Popular) — 17,0%.
- Jorge Ardiles (Partido Morado) — 11,0%.
- Pedro Quispe (Avanza País) — 6,1%.
- Otros candidatos — 8,3%.
Miraflores
- Jorge Muñoz (Avanza País) — 39,9%.
- Amílcar Cantella (Renovación Popular) — 36,6%.
- Alex Von Ehren (Somos Perú) — 15,5%.
- Renato Otiniano (Partido Morado) — 2,5%.
- Otros candidatos — 5,5%.
Puente Piedra
- Esteban Monzón (Renovación Popular) — 31,9%.
- Renán Espinoza (Somos Perú) — 27,2%.
- Marlon Jiménez (PR) (Avanza País) — 19,7%.
- Fernando Agurto (Podemos Perú) — 8,2%.
- Otros — 13,0%.
Rímac
- Isabel Ayala (Renovación Popular) — 23,8%.
- Enrique Peramas (Avanza País) — 22,0%.
- Katherine de la Rosa (Podemos Perú) — 12,7%.
- Roberto Telles (Buen Gobierno) — 12,2%.
- Otros — 29,3%.
San Borja
- Javier Diez (Renovación Popular) — 35,2%.
- Alberto Tejada (Acción Popular) — 23,2%.
- Gina Casanova (Somos Perú) — 20,2%.
- Roberth Montoya (Avanza País) — 19,5%.
- Otros — 1,9%.
San Isidro
- Javier Pino (Renovación Popular) — 37,0%.
- Víctor Bazán (Somos Perú) — 29,4%.
- César Combina (Avanza País) — 19,8%.
- Carlomagno Chacón (Acción Popular) — 7,6%.
- Otros — 6,2%.
San Juan de Lurigancho
- Jesús Maldonado (PR) (Somos Perú) — 48,9%.
- Américo Zegarra (Renovación Popular) — 12,8%.
- Juan Navarro (Alianza para el Progreso) — 10,9%.
- Héctor Alejandro (Avanza País) — 10,1%.
- Otros — 17,3%.
San Juan de Miraflores
- Luis Mendieta (Alianza para el Progreso) — 22,6%.
- Edgar Mejía (Frente Esperanza 2021) — 22,3%.
- Mabel Leandro (Renovación Popular) — 21,0%.
- Eloy Chávez (Somos Perú) — 10,9%.
- Otros — 23,2%.
San Luis
- Ricardo Castro (Somos Perú) — 23,9%.
- María López (Renovación Popular) — 22,8%.
- Víctor Alegría (Avanza País) — 20,6%.
- Ronaldo Fuertes (Podemos Perú) — 8,2%.
- Otros — 24,5%.
San Martín de Porres
- Omar Jaime (Renovación Popular) — 27,5%.
- Luis Cárdenas (Somos Perú) — 19,0%.
- Adolfo Mattos (Avanza País) — 17,3%.
- Julio Chávez (Acción Popular) — 11,1%.
- Otros — 25,1%.
San Miguel
- Marcos Cabrera (Renovación Popular) — 35,0%.
- Eduardo Bless (PR) (Avanza País) — 32,8%.
- Carolina Mannucci (Somos Perú) — 12,2%.
- Juan Guevara (Acción Popular) — 7,3%.
- Otros — 12,7%.
Santa Anita
- Eduardo Rimachi (Avanza País) — 38,9%.
- Leonor Chumbimune (Podemos Perú) — 21,8%.
- Antero Pickmans (Renovación Popular) — 15,6%.
- José Nole (Somos Perú) — 6,4%.
- Otros — 17,3%.
Santiago de Surco
- Arturo Bobbio (Somos Perú) — 41,8%.
- Juan Palma (Renovación Popular) — 40,6%.
- Omar Montoro (PR) (Avanza País) — 8,7%.
- Oswaldo Moreno (Acción Popular) — 2,3%.
- Otros — 6,6%.
Surquillo
- José Huamaní (Avanza País) — 52,4%.
- Sandra Gutiérrez (Somos Perú) — 25,3%.
- Ruth Meza (Renovación Popular) — 11,7%.
- Miguel Chacmac (Podemos Perú) — 4,2%.
- Otros — 6,4%.
Villa El Salvador
- Marcelino Huamán (Alianza para el Progreso) — 28,5%.
- Kevin Yñigo (Somos Perú) — 24,2%.
- Luis Mozo (PR) (Avanza País) — 18,9%.
- Alberto Peralta (Renovación Popular) — 9,6%.
- Otros — 18,8%.
Villa María del Triunfo
- David Morales (Avanza País) — 27,4%.
- Robert Ludeña (Renovación Popular) — 24,6%.
- Guido Íñigo (Somos Perú) — 23,8%.
- Carlos Pimentel (Podemos Perú) — 6,1%.
- Otros — 18,1%.
Distritos de la región del Callao
Bellavista
- Fernando Llanos (Renovación Popular) — 35,0%.
- Iván Rivadeneira (Avanza País) — 34,7%.
- Juan Vives (Alianza para el Progreso) — 9,4%.
- Víctor Gálvez (Acción Popular) — 6,9%.
- Otros — 14,0%.
Carmen de la Legua
- Daniel Lecca (Renovación Popular): 36.2%
- Juan Gavilano (Fuerza Popular): 21.7%
- Óscar Villar (PRIN): 13.4%
- Edison Torres (Demócrata Verde): 13.1%
- Otros candidatos: 15.6%
La Perla
- Guilliana Romero (Renovación Popular): 65.8%
- Pedro López (Alianza Regional Perú): 22.1%
- Edgar Begazo (Fuerza Popular): 11.0%
- Ángel Panduro (Salvemos al Perú): 1.1%
La Punta
- Renzo Figallo (Renovación Popular): 59.4%
- María Gabilondo (Unidad y Paz): 29.2%
- José Risi (Partido Popular Cristiano): 8.3%
- Félix Flores (Acción Popular): 3.1%
Ventanilla
- Omar Marcos (Renovación Popular): 44.8%
- Luis Landauro (Somos Perú): 39.4%
- César Hurtado (Fuerza Popular): 8.9%
- Guillermo Susson (Ahora Nación, candidato a primer regidor): 3.7%
- Otros candidatos: 3.2%
Resultados de las Elecciones Regionales 2026, según Datum
Amazonas
- Amílcar Díaz (Somos Perú) — 25,1%
- Grimaldo Vásquez (Victoria Amazonense) — 23,4%
- Segundo Hernández (Amazonense Unidos al Campo) — 22,3%
Áncash
- Betto Barrionuevo (Podemos Perú) — 19,1%.
- Antonio Casana (Alianza para el Progreso) — 17,3%.
- Enrique Alejandro (Partido Demócrata Verde) — 15,4%.
Apurímac
- Guido Chaguaylla (Progresemos) — 40,2%.
- Elvyn Díaz (Ahora Nación) — 38,4%.
- Gustavo Gutiérrez (Acción Popular) — 19,3%.
Arequipa
- Alfredo Zegarra (Fuerza Arequipeña) — 27,0%.
- Jenry Huisa (Ahora Nación) — 15,3%.
- Elmer Cáceres (Alianza para el Progreso) — 12,8%.
Ayacucho
- Renol Pichardo (Podemos Perú) — 36,3%.
- Pabel Bellido (Libertad Popular) — 34,3%.
- Eduardo Huacoto (Alianza para el Progreso) — 19,3%.
Cusco
- Verónika Mendoza (Venceremos) — 33,7%.
- Iván Aparicio (Partido Político PRIN) — 19,1%.
- Héctor Acurio (Ahora Nación) — 17,5%.
Callao
- Pedro Spadaro (Renovación Popular) — 55,7%.
- Ismael Paredes (Somos Perú) — 15,3%.
- Miguel Cordano (Fuerza Popular) — 11,4%.
Cajamarca
- Edison Carrasco (Somos Perú) — 30,9%.
- Joaquín Ramírez (Cajamarca Renace) — 20,3%.
- Moisés González (Alianza para el Progreso) — 18,4%.
Huancavelica
- Juan Común (Alianza para el Progreso) — 29,5%.
- Samuel Morán (Perú Primero) — 29,3%.
- Héctor Lolo (Acción Popular) — 18,7%.
Huánuco
- Rosalí Leandro (País para Todos) — 31,6%.
- Enrique Pulgar (Perú Primero) — 17,9%.
- Robinson Aguirre (Somos Perú) — 11,0%.
Ica
- Juan Mendoza (Somos Perú) — 24,9%.
- Alonso Navarro (Acción Popular) — 18,1%.
- Javier Cornejo (Renovación Popular) — 16,1%.
Junín
- Fernando Orihuela (Podemos Perú) — 32,1%.
- Aroldo Mallma (Alianza para el Progreso) — 25,2%.
- Dimas Aliaga (Renovación Popular) — 16,4%.
Lima Provincias
- Javier Alvarado (Renovación Popular) — 20,3%.
- Andrés Tello (Somos Perú) — 16,8%.
- Luis Ueno (Alianza para el Progreso) — 13,8%.
Lambayeque
- César Perales (Somos Perú) — 27,5%.
- Rolando Barboza (Fuerza Popular) — 18,0%.
- Juan Carrasco (Avanza País) — 11,6%.
La Libertad
- Elías Rodríguez (Podemos Perú) — 24,4%.
- Aldo Mariños (Somos Perú) — 21,9%.
- Elmo Palacios (Partido Patriótico del Perú) — 18,3%.
Loreto
- Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) — 26,7%.
- Germán Chong (Somos Perú) — 24,8%.
- Jorge Mera (Renovación Popular) — 16,8%.
Moquegua
- Jaime Rodríguez (Kausachun) — 23,6%.
- Abraham Cárdenas (Acción Popular) — 22,0%.
- Juan Herrera (Somos Perú) — 21,4%.
Piura
- Reynaldo Hilbck (Alianza para el Progreso) — 24,7%.
- Santiago Paz (Somos Perú) — 20,2%.
- Roddy La Torre (Podemos Perú) — 15,8%.
Pasco
- Lucio Rojas (Frente de la Esperanza 2021) — 31,6%.
- Luis Pomachagua (Podemos Perú) — 22,2%.
- Jhonny Inga (Partido Democrático Somos Perú) — 15,7%.
Puno
- Jhomar Tonconi (ASI - Juntos por el Perú) — 29,3%.
- Wilber Cutipa (País para Todos) — 21,4%.
- Eduardo Quispe (Ahora Nación) — 20,8%.
San Martín
- Óscar Cabrera (Avanza País) — 31,0%.
- Carlos Gómez (Renovación Popular) — 23,0%.
- Jorge Panduro (Alianza para el Progreso) — 19,0%.
Tacna
- Segundo Ruiz (Alianza para el Progreso) — 32,6%.
- Walter Anchapuri (Ahora Nación) — 18,5%.
- Fernando Martorell (Renovación Popular) — 16,1%.
Tumbes
- Carlos Feijoo (Fe en el Perú) — 27,0%.
- Manuel Merino (Acción Popular) — 20,5%.
- Luis Arévalo (Somos Perú) — 19,2%.
Ucayali
- Sandro Acosta (Somos Perú) — 29,5%.
- Antonio Marino (Renovación Popular) — 22,8%.
- Celia Prado (Acción Popular) — 16,8%.
La jornada electoral comenzó a las 7:00 a.m. y se desarrolló este domingo en todo el país para elegir autoridades regionales y municipales. En Lima, los ciudadanos acudieron a las urnas para definir al próximo alcalde metropolitano.
Los electores acudieron desde las primeras horas de la mañana a los locales de votación habilitados en Lima para cumplir con su deber ciudadano. Las mesas permanecieron abiertas durante la jornada para recibir a los ciudadanos convocados a estos comicios.
Resultados oficiales estarán a cargo de la ONPE
La ONPE será la encargada de procesar las actas electorales y publicar los resultados oficiales de las Elecciones Municipales 2026. El conteo continuará durante las próximas horas, por lo que el escenario mostrado por las encuestadoras deberá ser contrastado con las cifras oficiales.
Por ello, las cifras de boca de urna pueden presentar variaciones respecto de los resultados oficiales. La ONPE será la encargada de determinar los resultados definitivos de la elección una vez que se procesen las actas correspondientes.
Elecciones Regionales y Municipales 2026
Los comicios de este domingo permitirán elegir autoridades regionales y municipales en todo el país. Según información electoral, se elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.
En el caso de Lima Metropolitana, la elección concentra especial atención debido al número de candidatos y a la disputa entre las principales fuerzas políticas.