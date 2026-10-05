Siete delincuentes ingresaron a robar a un inmueble ubicado en la cuadra 71 de la avenida Universitaria, en la zona de El Retablo, distrito de Comas, donde anteriormente funcionaba una agencia financiera.

Según el testimonio de la propietaria, el ingreso se produjo entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, luego de que los sujetos rompieran las mamparas y puertas de vidrio del establecimiento.

Delincuentes desmantelaron el local

Los sujetos habrían llegado provistos de herramientas para forzar el acceso al inmueble. Una vez dentro, subieron al segundo piso y comenzaron a retirar diferentes componentes instalados en el predio.

“Han roto la puerta de ingreso, la otra puerta de vidrio no sé cómo lo han roto”, relató la propietaria a RPP.

Entre los bienes sustraídos figuran cableado del sistema eléctrico, conexiones y componentes de los equipos de aire acondicionado.

También se llevaron cajas de dinero

La dueña del establecimiento señaló que los delincuentes también retiraron cajas de dinero que permanecían en el local desde la época en que funcionaba como agencia financiera.

Hasta el momento no se ha precisado si estas cajas contenían dinero u otros bienes en su interior.

El inmueble llevaba aproximadamente dos meses desocupado y sin inquilinos, situación que habría sido aprovechada por los sujetos para ingresar y permanecer dentro durante el desmantelamiento.

Propietaria denuncia importante pérdida económica

La afectada explicó que el alquiler del establecimiento constituye una de sus principales fuentes de ingresos, por lo que el robo y los daños ocasionados representan una importante pérdida económica.

Además de los objetos sustraídos, deberá afrontar la reparación de puertas, mamparas, instalaciones eléctricas y otros elementos afectados durante el ingreso.

Cámaras de seguridad podrían identificar a los responsables

La propietaria espera que las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Universitaria y zonas cercanas permitan reconstruir el desplazamiento de los siete sujetos.

Las imágenes podrían resultar clave para identificar a los responsables y determinar cómo llegaron y abandonaron el lugar tras sustraer los componentes del inmueble.

El caso deberá ser investigado por la Policía para establecer las circunstancias del robo y ubicar a los responsables.