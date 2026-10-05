Una balacera registrada en el sector M del distrito de Mi Perú, en el Callao, dejó a un hombre de 27 años en estado crítico y a un niño de cinco años herido por una bala perdida durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

El hecho ocurrió a espaldas de un colegio que funcionaba como local de votación y frente a un complejo deportivo de la zona, donde se encontraba jugando el menor.

Víctima recibió cinco impactos de bala

La víctima fue identificada como Jesús David Ramos Huamán, de 27 años, quien recibió cinco impactos de bala y fue trasladado de emergencia al Hospital de Ventanilla. Su estado fue reportado como crítico debido a la gravedad de las heridas.

Según informó América Noticias, el tiroteo se habría originado luego de una discusión en un establecimiento comercial donde Ramos Huamán se encontraba junto a un grupo de amigos.

Niño fue alcanzado por una bala perdida

Durante los disparos, un niño de cinco años que se encontraba en el complejo deportivo cercano fue alcanzado por uno de los proyectiles.

El menor fue trasladado al Hospital Alberto Sabogal para recibir atención médica y ser sometido a las evaluaciones correspondientes.

Policía intervino a varios sospechosos

Tras el ataque, la Policía Nacional acudió al lugar y realizó la intervención de varios hombres que se encontraban en las inmediaciones.

Los intervenidos fueron conducidos a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para las diligencias del caso.

Peritos de Criminalística también llegaron a la zona para aislar la escena y recoger evidencias.

Hallan 11 casquillos de bala

Durante las pericias, los agentes encontraron 11 casquillos de bala percutidos en la vía pública, los cuales fueron incorporados a la investigación.

El Ministerio Público y la Depincri continúan con las pesquisas para determinar qué originó la discusión, identificar a los responsables de los disparos y establecer las responsabilidades correspondientes.