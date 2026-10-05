Un movimiento sísmico fue registrado la tarde de este lunes 5 de octubre en la provincia constitucional del Callao, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo también se sintió en la capital, especial en edificios.

El evento ocurrió a las 15:24 horas y fue de 3.7 de magnitud de, según los datos difundidos por el Centro Sismológico Nacional.

El informe precisó que el epicentro fue a 17 kilómetros al oeste del Callao.

El fenómeno tuvo una profundidad de 59 kilómetros y presentó una intensidad de nivel III en la Provincia Constitucional del Callao.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0718 Fecha y Hora Local: 05/10/2026,15:24:38 Magnitud: 3.7 Profundidad: 59 km Latitud: -12.05 Longitud: -77.27 Intensidad: III Callao Referencia: 17 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao https://t.co/zVhx7vxqjn — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 5, 2026

Como se recuerda, el Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Debido a esta condición geológica, el territorio nacional registra movimientos telúricos con frecuencia y las autoridades mantienen un monitoreo permanente de estos fenómenos.