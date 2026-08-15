El representante de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell), José Villanueva Ortiz, comentó que duda de la efectividad del Plan Escudo, estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno de Keiko Fujimori para frenar la ola de ataques extorsivos contra las empresas de transporte público en Lima Metropolitana.

POSICIÓN

Una de las razones del dirigente transportista para sentar su posición es la escasez de policías que prestan servicio en este departamento —un agente por cada 400 habitantes aproximadamente—. “Es una salida sin mayor análisis”, remarcó.

De acuerdo con el Ejecutivo, agentes policiales y personal militar resguardan los patios de maniobras de empresas de transporte público, paraderos y zonas estratégicas de Lima Metropolitana.

Sin embargo, para José Villanueva, no basta con custodiar las unidades con miembros de las Fuerzas Armadas para combatir con éxito a las bandas delictivas. Indicó que se necesitan medidas más drásticas contra los delincuentes, así como acelerar los procedimientos para que las operadoras dueñas de los chips otorguen con rapidez los nombres de los titulares de las pequeñas piezas que han sido usadas para enviar mensajes o realizar llamadas extorsivas.

“Hay que atacar el inicio, no esperar que haya un ataque para que el problema sea recién atendido. Esto ya lo saben las autoridades, pero nadie nos escucha”, afirmó.

DE TERROR

Según otras fuentes vinculadas a este sector, el 100% de transportistas (micros, combis y colectivos) es extorsionado en La Libertad.

En provincias como Trujillo, incluso, hay empresas que deben pagar a más de una organización delictiva para que puedan cubrir todas sus rutas.

“Los montos van entre cinco y diez soles por unidad y por día. O sea, si una empresa tiene treinta micros, mínimo va a pagar 300 soles diarios”, señalaron.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad