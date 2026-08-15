La Defensoría del Pueblo en Piura, en el marco de sus acciones de supervisión y prevención, viene realizando intervenciones ante la necesidad de garantizar la adecuada operatividad de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE), considerando el riesgo que representan las intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

En febrero de este año, la Oficina Defensorial de Piura recomendó al Gobierno Regional de Piura y a las municipalidades de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre adoptar acciones urgentes para la evacuación de aguas pluviales, luego de las lluvias registradas el pasado mes de febrero y la acumulación de agua en diversos sectores de la ciudad. Entre las recomendaciones se planteó garantizar equipos, personal y disponibilidad presupuestal, así como elaborar planes de evacuación y asegurar la operatividad de los SARES.

Posteriormente, ante información difundida públicamente respecto de la situación del SARE Cinco Esquinas, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, la Oficina Defensorial solicitó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento información sobre su estado situacional y si se encuentra operando al 100 %, así como la identificación de eventuales dificultades u observaciones que puedan afectar su funcionamiento.

Asimismo, respecto de los SARES administrados por la Municipalidad Provincial de Piura, la Oficina Defensorial solicitó información sobre su situación y las acciones que viene desarrollando la entidad para garantizar su operatividad. Ello, luego de que se difundiera información según la cual solo tres de los siete sistemas bajo responsabilidad municipal se encontrarían operativos, mientras que otros presentarían problemas de funcionamiento, requerirían mantenimiento o habrían sufrido el robo de componentes y motobombas.

La Oficina Defensorial de Piura recuerda que los gobiernos regionales y locales tienen responsabilidades en materia de gestión del riesgo de desastres y deben adoptar medidas de prevención, reducción del riesgo, preparación y respuesta dentro de sus ámbitos de competencia. En ese sentido, resulta fundamental que las entidades involucradas adopten medidas oportunas para garantizar la operatividad de los sistemas de evacuación de aguas pluviales, evitando que eventuales deficiencias puedan agravarse durante la ocurrencia de lluvias intensas.

La institución defensorial considera que la prevención debe ser priorizada y no esperar a que se produzcan emergencias para actuar. Por ello, continuará realizando seguimiento a las respuestas de las entidades competentes y verificando las acciones destinadas a garantizar la adecuada atención de la población y la protección de sus derechos fundamentales.

Finalmente, la Oficina Defensorial de Piura exhorta al Gobierno Regional, municipalidades y entidades competentes a fortalecer la coordinación interinstitucional, disponer las acciones de mantenimiento y recuperación que correspondan y asegurar la disponibilidad de equipos y personal necesarios, de manera que los SARES puedan cumplir oportunamente su finalidad frente a eventuales lluvias intensas.