Cerca de 100 casonas patrimoniales del centro histórico de Piura se encuentran en grave riesgo debido a las obras de mejoramiento vial y drenaje pluvial, una vulnerabilidad que se agrava ante la amenaza de un eventual fenómeno El Niño extraordinario.

Según el exdecano del Colegio de Arquitectos, Leopoldo Villacorta, cerca de 100 edificaciones enfrentan un peligro inminente de colapso por las obras viales y ante un probable Fenómeno El Niño en los próximos meses.

“Nosotros registramos hace algunos años atrás, más o menos 90 y 100 edificaciones de carácter patrimonial. Por supuesto, hay muchas más que están construidas con el mismo material, es decir, con adobe, con quincha, y que en esta intervención somos testigos también de observar los sobrecimientos expuestos en estas edificaciones tan sensibles y tan frágiles al agua”, advirtió Villacorta.

De esta manera, sostuvo que la prioridad debe ser prevenir daños personales y evitar pérdidas humanas ante un eventual incremento de los volúmenes de agua. “No me quiero ni imaginar si es que discurre los volúmenes de agua de lluvia que se están indicando, pues por supuesto que muchas edificaciones colapsarían (...) y que también no se produzca lo que todos estamos avizorando, es decir, accidentes gravísimos que pudieran ocurrir en las personas que están habitándolas actualmente”, aseveró.

El especialista descartó demoler los inmuebles históricos, pues señaló que las responsabilidades de salvaguardar el patrimonio cultural recaen en las empresas a cargo de los proyectos viales y en las autoridades que las contratan.

“No necesariamente demolidas, por supuesto que no. Habría que salvarlas, pero sobre todo salvar vidas humanas. Es decir, que las empresas constructoras que están interviniendo deberían activar sus planes de prevención, de mitigación” sostuvo.