La agrupación Los Shapis llegará por primera vez a Arequipa con su Gala Sinfónica, un espectáculo que forma parte de las celebraciones por sus 45 años de trayectoria artística. La presentación se realizará el sábado 21 de noviembre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, con dos únicas funciones programadas para las 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

La producción combina la esencia de la chicha peruana con una orquesta sinfónica de más de 30 músicos, bajo la dirección y arreglos del maestro Lito Santos, quien preparó versiones inéditas especialmente para este formato.

El espectáculo llega tras el éxito en el Gran Teatro Nacional

La Gala Sinfónica tuvo su primera edición en el Gran Teatro Nacional, donde reunió a más de cuatro mil asistentes como parte del inicio de las celebraciones por las cuatro décadas y media de historia de la agrupación.

Luego de esa presentación, el público expresó en redes sociales su interés por llevar el espectáculo a otras ciudades del país. Arequipa será la primera parada de esta propuesta musical.

Los clásicos de la chicha con sonido sinfónico

El repertorio incluirá temas emblemáticos de Los Shapis como El Aguajal, Ambulante soy, La Novia y Chofercito, canciones inmortalizadas por Julio Simeón “Chapulín el Dulce”, que serán interpretadas con nuevos arreglos sinfónicos.

El espectáculo contará en escena con Jaime Moreyra, Julio Simeón “Chapulín el Dulce”, Jhadynne Moreyra y un artista invitado especial.

Jaime Moreyra destacó que la incorporación de una orquesta permitió darle una nueva dimensión a las composiciones del grupo y recordó la acogida que tuvo la versión sinfónica de La Novia, cuya introducción incorpora la marcha nupcial de Richard Wagner.

Entradas ya están disponibles

Las funciones se realizarán el sábado 21 de noviembre en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, ubicado en la avenida Parra 204, en Arequipa.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.