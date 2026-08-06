Un iracundo sujeto fue retenido en el distrito de Sunampe tras haber golpeado con un objeto contundente, amenazado con un cuchillo e intentar agredir con una pala a un vecino que se encontraba en su vivienda. Los efectivos al intervenir condujeron al sindicado agresor de 56 años de edad a la jefatura, para ser puesto a disposición de la Sección de Investigación Criminal por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Brutal agresión

El agraviado E. Tasayco contó a la policía que al estar en su casa fue, sorpresivamente, herido en la cabeza. Su atacante V. Peñaloza llegó hacia él portando un objeto de fierro y sin vacilar lo atacó causándole la lesión. Tras el hecho el hombre se retiró del lugar, pero después regresa portando un cuchillo con la intención de volver a agredir a la víctima por causas que están en proceso de investigación.

El presunto agresor amenazaba con provocarle corte en el cuerpo al vecino y en medio del acalorado momento fue desarmado. Pese a no contar con el arma blanca, esta persona persistió en la comisión de agresión, esta vez consiguió una pala y con este objeto trató de ir en contra de Tasayco, quien pudo defenderse y para evitar que la escena de violencia continue redujo al sospechoso.

De inmediato se comunicó a la comisaria de Sunampe sobre el arresto ciudadano. Los agentes al llegar a la vivienda del agraviado encontraron al presunto implicado en calidad de retención, y lo condujeron a la jefatura quedando como detenido para ser investigado por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio. Las especies que este habría usado también fueron conducidas a la dependencia.

Los agentes en coordinación con el fiscal de turno siguieron a cargo de las diligencias, como la declaración del detenido y de la víctima para esclarecer las circunstancias de este hecho que por fortuna no acabo en tragedia. El caso también desató el pánico en los moradores quienes salieron de sus casas alertados por los gritos propios del altercado y ataque con objeto contundente, cuchillo y pala.

EL DATO: El presunto agresor fue puesto a disposición de la sección de investigación de la comisaria distrital y por la acusación en su contra quedó en calidad de detenido hasta que el fiscal resuelva su situación.

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