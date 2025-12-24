Un hombre de 26 años fue detenido por la Policía Nacional la mañana del 21 de diciembre en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Ica, tras ser acusado de intentar acabar con la vida de otro ciudadano utilizando un arma de fuego.

Grave delito

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. en la avenida Jorge Chávez, donde, según la información policial, el intervenido habría amenazado con una pistola a un hombre de 31 años, identificado con las iniciales E. A. R., además de golpearlo repetidamente en la cabeza dentro de un local.

Tras la alerta, efectivos de la comisaría de San Juan Bautista desplegaron un operativo inmediato que permitió interceptar al presunto agresor cuando se desplazaba a bordo de una mototaxi, con placa 9646-OC.

Durante el registro, la policía halló en su poder una pistola marca Lorcin, calibre .380, abastecida con cuatro municiones, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

El detenido fue identificado como Max Grovhet Gutiérrez Bendezu (26), quien es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio en grado de tentativa, así como por delitos contra la seguridad pública relacionados con el uso y porte ilegal de armas de fuego, además de otros delitos conexos.

Cabe señalar que, en octubre del 2023, Max Grovhet Gutiérrez Bendezú, también fue detenido en el Pueblo Joven Señor de Luren. Tras una intensa persecución fue reducido y acusado de robar a una joven por inmediaciones de la pollería Melchorita, de la Av. Industrial, tomando huida por pueblo joven Señor de Luren.

