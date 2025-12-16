Un sujeto de 21 años fue detenido por la Policía la noche del 14 de diciembre en el asentamiento humano El Huarango, en el sector de La Tierra Prometida, en la provincia de Ica, por su presunta implicancia en el delito de tentativa de feminicidio.

Con arma de fuego

La intervención se produjo alrededor de las 7:00 p. m. en la manzana “G” del mencionado sector, donde efectivos de la Comisaría de Ica lograron capturar a Ronald Francisco Ccollcca Chipana, quien es investigado por un presunto ataque contra una ciudadana.

Durante la acción policial, los agentes hallaron e incautaron un arma de fuego tipo revólver, marca Jaguar, de color negro, abastecida con seis municiones calibre .38 especial. El arma sería el instrumento que presuntamente se habría utilizado o se pretendía utilizar para cometer el ataque.

