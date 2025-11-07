Un operativo policial permitió la captura de dos presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Raqueteros de San Agustín”, identificados como Jesús Guillermo Torres Martínez (a) “Jeshu” y un menor de 17 años, quienes presuntamente operaban bajo la modalidad de raqueteo a bordo de un vehículo marca Honda, placa MF-6332.

Fueron reducidos

Durante la intervención, los sujetos intentaron darse a la fuga al notar la presencia policial, siendo finalmente reducidos tras una persecución en el asentamiento humano San Agustín, en el distrito de Chincha Alta.

En el registro del vehículo, los agentes encontraron doce municiones, dos pasamontañas, un arma blanca (cuchillo) y una pistola hechiza de color negro con la inscripción “GLOCK 18 AUSTRIA X 9X19”, fabricada en material plástico, que servirá como evidencia en las investigaciones.

El operativo forma parte de los esfuerzos de la Policía Nacional por combatir la inseguridad ciudadana y desarticular bandas dedicadas al robo bajo la modalidad de raqueteo, modalidad que ha afectado la tranquilidad de los vecinos de la zona.

