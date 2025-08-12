En Pueblo Nuevo, un operativo policial de alto impacto ejecutado este 9 de agosto por la unidad motorizada “Los Halcones” de la División Policial Chincha culminó con la captura de dos presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal “Los Raqueteros de Pueblo Nuevo”.

Banda capturada

Los intervenidos, identificados como Jesús Gabriel Choquez García (28), alias “Pollo Gordo”, y Alexander Joel Torres Pariona (23), alias “Tontín”, fueron sorprendidos cuando se desplazaban en un mototaxi azul, placa 5396-0Y, por una zona identificada como punto frecuente de asaltos.

Durante la inspección al vehículo, los agentes hallaron una pistola Glock C15 sin cacerina y una munición Luger STC de 9 mm, indicios claros de que los detenidos se encontraban listos para cometer actos ilícitos.

La Policía informó que uno de los detenidos, Alexander Joel Torres Pariona, registraba requisitoria vigente por omisión a la asistencia familiar, mientras que Jesús Gabriel Choquez García, “Pollo Gordo”, contaba con un historial delictivo que incluye una condena previa por robo agravado y reclusión en un establecimiento penitenciario. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que la banda operaba de manera reiterada en la zona, atacando principalmente a transeúntes y comerciantes.

Ambos sujetos serán procesados por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego. Además, no se descarta que en el curso de las investigaciones se sumen cargos vinculados a otros hechos delictivos, ya que las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad y denuncias recientes que podrían relacionarlos con asaltos cometidos en semanas anteriores.

Fuentes policiales adelantaron que la intervención forma parte de un plan de patrullaje focalizado en puntos críticos de Chincha y que continuarán los operativos sorpresa para desarticular bandas dedicadas al robo agravado y a la intimidación armada.