En un operativo ejecutado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la División de Investigación Criminal (Divincri) Ica, realizaron una diligencia de allanamiento y registro domiciliario en dos inmuebles del distrito de La Tinguiña, logrando la captura de un sujeto investigado por el delito de robo agravado con arma de fuego.

Grave delito

La intervención se efectuó alrededor de las 8:00 a.m. en las viviendas ubicadas en la avenida México N.° 1143 y en la avenida Fray Ramón Rojas s/n, donde se detuvo a Marcos Junior Huarcaya Huamaní de 31 años, quien contaba con una orden de detención por su presunta participación en un asalto armado a la empresa Estación de Servicios Gastón SAC, donde una banda integrada por ocho sujetos robaron 30 mil soles.

“Este robo agravado en el grifo se perpetró el 12 de mayo a las 2:00 de la mañana, participaron 8 sujetos, y 4 están plenamente identificados y se ha solicitado su captura, y 3 en investigación, se ha detenido al principal que lideró el robo, que es Huarcaya Huamani”, declaró el jefe de la Región Policial Ica, General PNP Leiby Antonio Huamán Daza.

Añadió para cometer el delito golpearon al trabajador del grifo y lo llevaron hasta la bóveda, donde realizaron un forado con un comba y robaron la fuerte suma de dinero. Tras tener el botín huyeron en un Toyota negro de placa ​CQQ 427 y un Chevrolet negro con placa AZS 407, llegando a un bar, donde se repartieron el dinero.

El operativo se realizó en cumplimiento de la Resolución Judicial N.° 01, de fecha 1 de agosto de 2025, correspondiente al expediente N.° 00940-2025-74-1412-JR-PE-01, emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona. La orden autorizaba el allanamiento y detención del investigado por un plazo de hasta 72 horas, por los presuntos delitos contra el patrimonio (robo agravado) y contra la paz pública (banda criminal).

Durante el registro personal y domiciliario, los agentes incautaron un teléfono celular marca Redmi de color negro, así como diversas prendas de vestir —entre ellas, una polera, un buzo, un par de zapatillas y una mochila— que estarían relacionadas con los hechos investigados. En la cámara de seguridad se evidencia que el sujeto capturado tenía esta misma ropa el día del robo.

Tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a las instalaciones del Depincri Ica, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes conforme a ley.

VIDEO RECOMENDADO