A las 5:00 a.m. del sábado 9 de agosto, la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad y la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo de fiscalización en el sector Subida a Huacachina.

No respetaban el horario

Esta acción busca garantizar el cumplimiento de las normas municipales y preservar la tranquilidad de los vecinos, turistas y la ciudadanía en general.

Durante el operativo, se constató que el único local comercial abierto en la zona fue el establecimiento denominado “Reset”, intervenido a las 5:18 a.m. por realizar actividades económicas fuera del horario permitido, incumpliendo la normativa vigente y afectando el descanso de la comunidad.

“El personal del local intentó impedir el ingreso del equipo fiscalizador, sin embargo, gracias a la presencia de efectivos policiales y funcionarios municipales, se mantuvo el principio de autoridad, realizándose la fiscalización en apego estricto a la normativa!, informó la MPI.

Se procedió a elaborar un acta de infracción bajo el código N° 1.14, correspondiente a la falta de realizar actividades fuera del horario autorizado, catalogada como “Muy grave” según la Ordenanza Municipal 050-2022-MPI.

La Municipalidad Provincial de Ica hace un llamado a los administradores de locales comerciales para que respeten la normativa vigente, la cual garantiza no solo el desarrollo económico formal y seguro, sino también la convivencia pacífica con la comunidad.

