Las actividades académicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fueron retomadas, luego de que el último miércoles se entregara el campus universitario a las autoridades tras 15 días de toma por parte de los estudiantes.

Un día después, el escenario luce completamente diferente al de hace dos semanas, luego de la firma del acuerdo entre representantes de la Federación Universitaria y las autoridades de la universidad.

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Según información de RPP, el tránsito vehicular y peatonal volvió a la normalidad en los alrededores de la ciudad universitaria, mientras que todos los accesos permanecen libres, sin carteles ni estructuras que impidan el ingreso.

Durante un recorrido por la zona, estudiantes indicaron que las clases se desarrollan con normalidad en diversas facultades de la universidad.

En esa línea, en relación con la seguridad en los alrededores de la universidad, no se ha registrado presencia policial fija ni patrullaje constante; sin embargo, hasta el momento no se han reportado incidentes luego del fin de la protesta.

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Cabe señalar que, entre los compromisos alcanzados en la mesa de diálogo, la universidad deberá emitir un pronunciamiento —a través de su plataforma web— rechazando el proyecto de ley que plantea la reelección de rectores, vicerrectores y decanos, documento que posteriormente será enviado al Congreso a través de un oficio.

Asimismo, la UNMSM asumió el compromiso de no abrir procesos administrativos disciplinarios contra los estudiantes que participaron en la toma de la Ciudad Universitaria el pasado 12 de mayo, así como de no presentar denuncias penales en su contra ante el Ministerio Público.