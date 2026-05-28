La polémica entre Monserrat Seminario y ‘Melcochita’ sumó un nuevo episodio luego de que ambos coincidieran en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde intercambiaron duras acusaciones. La piurana cuestionó al sonero por no visitar a sus hijas y por impedirle viajar a España junto a ellas, mientras que el humorista reiteró que su expareja se niega a concederle el divorcio.

En medio del tenso intercambio, la conductora le preguntó a Monserrat por qué no accede a divorciarse del cómico, obteniendo una respuesta contundente: “ No. Déjalo que sufra ”. La reacción incomodó a la periodista, quien no dudó en encararla en vivo.

La ‘Urraca’ arremetió contra la posición de Monserrat luego de que esta rechazara iniciar el proceso de divorcio con el cómico. En su programa, cuestionó los motivos expuestos por la piurana y calificó su actitud como la de una “mujer revanchista”.

“ Porque estás (Monserrat) como esas mujeres resentidas que se aferran al ‘yo soy la esposa y tú siempre serás la amante’, ¿por qué esa postura tan mediocre? ”, expresó.

Tras ello, Monserrat respondió: “ Mis hijas pierden el derecho (¿qué derecho van a perder?). A mí me da igual. Déjalo que sufra ”. Además, reveló que encontró al padre de sus hijas junto a su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años, manteniendo relaciones íntimas en la cama donde ella dormía.

Las declaraciones dejaron sorprendida a Magaly Medina, quien le sugirió que, con mayor razón, debería divorciarse; sin embargo, Monserrat Seminario se mantuvo firme en su negativa.

“ Yo nunca entenderé esa actitud revanchista en algunas mujeres. Una mujer también tiene que valorarse, no estar migajeando. A mi me produce arcadas, ese tipo de postura de las mujeres, te lo digo. Yo no soporto a las mujeres revanchistas. Viven por hacerle sufrir al otro ”, sostuvo.