Desde la tarde de este jueves 28 de mayo se presentarán oleajes anómalos en las costas de Arequipa, que irán incrementando su intensidad progresivamente hasta alcanzar niveles fuertes en las primeras horas del viernes 29 de mayo.

Según el aviso de la Marina de Guerra del Perú, emitido a través de su Dirección de Hidrografía y Navegación, en el litoral sur del país (zona al sur de San Juan Marcona hasta Tacna) arribará oleaje desde esta tarde, incrementandose a moderado en la noche.

Esta condición se intensificará a fuerte en la madrugada del viernes, disminuyendo a moderado en la noche del sábado y decreciendo a ligero desde la mañana del lunes 1 de junio.

La alerta a nivel nacional se mantendría hasta el miércoles 3 de junio y tendrá mayor impacto en playas abiertas. Ante ello, se recomienda a los Gobiernos Regionales, locales, Capitanías de Puerto y empresas tomar las medidas de prevención necesarias.

En ese sentido, durante estos días, el mar podría presentar alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus condiciones normales.

NORTE Y CENTRO

En el norte, el oleaje ligero se incrementará a moderado en la noche del viernes. Mientras que en el centro, la alerta se rige desde esta tarde.