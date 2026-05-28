El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de precipitaciones en la sierra sur del país, que incluye la región Arequipa, para este jueves 28 y viernes 29 de mayo.

De acuerdo al Aviso n.º 207, se espera granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y acumulados de nieve de hasta 5 cm en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur.

Las lluvias, de moderada a fuerte intensidad, estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.

Durante estos días, se prevén acumulados de precipitación entre 7 mm/día y 12 mm/día en la sierra sur.

Entre las afectadas están las zonas altas de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma (San Antonio de Chuca, Callalli, Tisco, Sibayo, Caylloma) y Arequipa (San Juan de Tarucani).