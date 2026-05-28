Tras la llegada reservada de Keiko Fujimori a la ciudad de Arequipa, Luis Galarreta, candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, afirmó a un medio local que se buscará destrabar el proyecto Majes Siguas II, el cual lleva paralizado por años.

Consideró que esta obra generaría cerca de 100 mil empleos en la región. "No entendemos qué ha pasado en los últimos 25 años. Pero el proyecto va a ser una realidad. En 5 años, se va a hacer que toda la población sienta que la democracia es útil, que la inversión vale la pena", sostuvo a un medio radial local.

Sobre otro punto, el candidato defendió el modelo de economía social de mercado y se distanció de las propuestas de Roberto Sánchez.

“Se deben destrabar grandes inversiones, Majes Siguas en Arequipa, obras privadas que generen más ingresos y eso permite más empleo, más trabajo (...) Nosotros no queremos destruir lo bueno”, dijo.

En materia de seguridad, Galarreta aseguró que se acabaría con la delincuencia en los primeros 100 días de gobierno y anunció mano dura contra las organizaciones que extorsionan a los ciudadanos.

Consultado sobre la agenda reservada de Keiko Fujimori en Arequipa, el candidato evitó dar detalles y señaló que cada participación de la candidata presidencial es coordinada por equipos distintos.