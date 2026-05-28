La lideresa de Keiko Fujimori arribó anoche, minutos antes de las 22:00 horas, al aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, marcando el inicio de una jornada de actividades privadas y públicas en la ciudad de Arequipa. Su llegada se produjo con un reducido grupo de acompañantes y sin un anuncio previo.

En sus primeras declaraciones en suelo arequipeño, la candidata presidencial señaló que permanecerá un día completo en la región. “Muy contenta de estar acá. Para mí es de mucha alegría estar en Arequipa nuevamente. Llego muy temprano o muy noche, llego de manera discreta y luego tengo reuniones”, afirmó ante los medios locales.

La lideresa aseguró que Fuerza Popular mantiene puentes de diálogo con diversas agrupaciones, pese a las críticas recibidas en los últimos meses. En esa línea, recomendó al próximo Congreso “conversar con todos los grupos políticos” para evitar escenarios de confrontación.

Asimismo, Fujimori reconoció que su organización política ha cometido errores. “Sin duda hemos cometido errores, no hemos sido obstruccionistas pero sí confrontacionales”, declaró antes de retirarse en su vehículo hacia su alojamiento temporal.

Aunque la agenda oficial de la candidata no ha sido revelada, se conoció que esta mañana visitó el Santuario de la Virgen de Chapi, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad. No se descarta que durante el día se traslade a alguna provincia de la región y participe en mítines, uno de ellos previsto en la zona de Quinta Sala.

Se informó que el jefe de personeros de Fuerza Popular permanecerá en Arequipa, donde brindará detalles del plan de trabajo previsto para el 7 de junio, siendo esta la única actividad de carácter oficial anunciada hasta el momento.

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