La defensa de Jonathan Andic rechazó los indicios de homicidio planteados por la justicia española en el caso por la muerte de su padre, Isak Andic, fallecido en diciembre de 2024 tras caer por un acantilado durante una excursión en la provincia de Barcelona.

Según informaron fuentes jurídicas a EFE, los abogados del investigado presentaron un recurso ante la Audiencia de Barcelona para solicitar que se revoquen las medidas cautelares impuestas por la jueza instructora, entre ellas una fianza de un millón de euros y la retirada del pasaporte.

Jonathan Andic abonó la fianza para evitar el ingreso en prisión mientras continúa el proceso judicial por un presunto delito de homicidio.

Defensa sostiene que la caída pudo ser accidental

En el recurso, los abogados argumentan que Isak Andic, de 71 años, había sufrido una caída previa meses antes de su muerte debido a una dolencia en las rodillas, hecho que incluso habría quedado registrado en video durante un acto público.

La defensa considera que ese problema físico podría explicar que el empresario se precipitara desde aproximadamente 100 metros de altura mientras realizaba una caminata en Collbató junto a su hijo.

Además, niegan que Jonathan Andic hubiera realizado tres visitas previas al lugar donde ocurrió el fallecimiento, como sostiene la investigación de los Mossos d’Esquadra.

Según el escrito judicial, el acusado solo acudió dos veces a la zona: una excursión el 7 de diciembre y un segundo intento de caminata el día 10, suspendido por el mal tiempo.

Defensa rechaza contradicciones en declaraciones

Los abogados también cuestionaron que la jueza considere contradictorias las declaraciones de Jonathan Andic respecto al momento de la caída.

En una versión, el investigado indicó que vio precipitarse a su padre, mientras que en otra señaló que observó un cuerpo cayendo por el acantilado.

La defensa sostiene que se trata únicamente de diferencias de expresión debido a la rapidez con que ocurrieron los hechos. Según explicaron, Jonathan estaba de espaldas, escuchó un ruido y al girarse observó la caída.

Jueza mantiene sospechas de homicidio

La magistrada encargada del caso sostiene que existe un “cúmulo de indicios” que podrían implicar al hijo mayor del fundador de Mango en una presunta participación “activa y premeditada” en el homicidio.

La resolución judicial recoge la hipótesis policial de que Jonathan Andic habría actuado motivado por intereses económicos, ante el temor de que su padre modificara el testamento para destinar parte de su patrimonio a proyectos sociales.

El fallecimiento de Isak Andic ocurrió el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión privada en una zona montañosa cercana a Barcelona.