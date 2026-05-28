La Gerencia Regional de Salud informó que han aplicado 3 mil 881 dosis de la vacuna SPR (Sarampión, Paperas y Rubéola) en espacios de alta concentración poblacional de Arequipa.

Las intervenciones sanitarias se desarrollan mediante brigadas móviles desplegadas en universidades públicas y privadas, institutos superiores, CETPROS, terminales terrestres, priorizando la inmunización de personas vulnerables y de quienes no cuentan con su esquema regular de vacunación completo.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, señaló que estas acciones forman parte de una respuesta regional inmediata orientada a evitar nuevos casos y proteger la salud de la población arequipeña. “El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y la única forma efectiva de prevenir complicaciones y brotes es mediante la vacunación. Estamos llevando las vacunas directamente a la población para cerrar brechas de inmunización y proteger a Arequipa”, señaló.

La autoridad regional precisó que la vacuna contra el sarampión continúa disponible de manera gratuita en todos los establecimientos de salud, exhortando a padres de familia, jóvenes y adultos a verificar su carnet de vacunación y completar las dos dosis establecidas en el esquema nacional.

Asimismo, la GERESA viene fortaleciendo el trabajo articulado con la Gerencia Regional de Educación, las diez UGEL, municipalidades e instituciones públicas y privadas, reforzando la vigilancia epidemiológica, la identificación oportuna de casos sospechosos y las campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.

La entidad regional de salud recordó que mantener altas coberturas de vacunación es fundamental para evitar la reintroducción y propagación del sarampión, enfermedad que puede generar graves complicaciones, especialmente en niños menores de cinco años y personas no vacunadas.