Nadeska Widausky fue llevada este miércoles a la carceleta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), situada en el penal Ancón II, en el norte de Lima.

En dicho lugar, Widausky permanecerá mientras la Junta de Clasificación del INPE determina el establecimiento penitenciario donde cumplirá los nueve meses de detención preliminar dictados por el Poder Judicial.

Cabe recordar que, la figura mediática permaneció durante la noche en la sede del Poder Judicial, ubicada en el distrito de La Victoria, tras la audiencia en la que se ordenó la medida restrictiva en su contra.

Lee también: Gremios rechazan firma de adenda del Jorge Chávez y cuestionan cobro de la TUUA

PJ dicta nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición contra Nadeska Widausky

El Poder Judicial dictó nueve meses de detención preventiva con fines de extradición pasiva contra la influencer peruana Nadeska Widausky, quien es requerida por la justicia del Reino de Bélgica por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

La medida fue dispuesta por el juez Adolfo Farfán Calderón, quien consideró que se cumplen los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre Perú y Bélgica, entre ellos el principio de doble incriminación, ya que los delitos atribuidos a la investigada son sancionados en ambos países.

El magistrado también tomó en cuenta la gravedad de los cargos y el elevado peligro de fuga.

Lee también: Asesinan a extranjero con armas de largo alcance en San Juan de Miraflores

Durante la audiencia virtual realizada este miércoles 27 de mayo, el juez precisó que su despacho no evaluará el fondo de las acusaciones formuladas en Bélgica, debido a que el proceso se desarrolla en el marco de cooperación judicial internacional. Asimismo, ordenó que Widausky sea puesta a disposición del Instituto Nacional Penitenciario para definir el penal donde cumplirá la medida restrictiva.

La fiscal Evelyn Taboada, quien presentó el pedido a solicitud de las autoridades belgas, expresó su conformidad con la decisión judicial. En tanto, la defensa legal de la modelo anunció que apelará la resolución ante una instancia superior.

Como se sabe, Nadeska Widausky fue detenida el pasado 26 de mayo en el distrito limeño de Jesús María por agentes de la Policía Nacional del Perú, tras una notificación roja de Interpol emitida por Bélgica. Según las autoridades europeas, también figura en investigaciones relacionadas con presunto crimen organizado y lavado de activos.