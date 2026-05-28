Diversos gremios del sector aéreo y turístico expresaron su rechazo a las condiciones planteadas para la firma de la Adenda N°9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya suscripción está prevista por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para mañana, 29 de mayo.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que la propuesta actual no recoge las necesidades del sector aéreo ni del turismo peruano, y cuestionaron la falta de sustento técnico para mantener la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional hasta el año 2041.

Gremios alertan impacto económico por la TUUA internacional

La TUUA de transferencia internacional comenzó a cobrarse el 7 de diciembre de 2025 y habría provocado la cancelación de ocho rutas internacionales desde y hacia Lima.

Los gremios también citaron estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), según las cuales esta tarifa generaría pérdidas de US$33 millones para el turismo receptivo durante 2026.

Además, señalaron que el aeropuerto limeño mantiene un crecimiento inferior frente a otros terminales de la región, como Panamá y São Paulo. Pese a la inauguración del nuevo terminal aéreo, que proyectaba movilizar 30 millones de pasajeros anuales, el Jorge Chávez cerró 2025 con 25,4 millones de pasajeros.

Adenda enfrenta procesos judiciales y críticas en el Congreso

El pronunciamiento advierte que la Adenda N°9 avanza mientras existen tres procesos judiciales activos vinculados al tema: una acción contencioso-administrativa y dos demandas de amparo.

Asimismo, los gremios recordaron que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó recientemente un dictamen que declara de interés nacional la negociación de una nueva adenda sobre la TUUA doméstica e internacional, con el objetivo de fortalecer la competitividad aeroportuaria y el crecimiento económico y turístico.

Piden una adenda consensuada

Las organizaciones firmantes hicieron un llamado al MTC para reiniciar el proceso de diálogo junto a todos los actores vinculados al hub aeroportuario de Lima.

“El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es parte de la infraestructura estratégica del país”, indicaron los gremios, quienes pidieron una solución integral que permita fortalecer la conectividad y el crecimiento sostenible del Perú.

Entre las instituciones firmantes figuran COMEX PERÚ, Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA Perú) y Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).