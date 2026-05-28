El jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Manuel Barreno, junto al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, y de técnicos de Proinversión, realizó una inspección técnica en las zonas donde se proyectan construir las presas Ascope 1 y Ascope 2, complementarias al Proyecto Especial Chavimochic (La Libertad).

Esas obras buscan optimizar el riego de más de 15 mil hectáreas agrícolas e incorporarán más de 20 mil nuevas hectáreas a la producción, beneficiando a miles de familias agricultoras del valle Chicama.

La ANA participa en la evaluación técnica de la disponibilidad de agua y en la planificación de los recursos hídricos necesarios para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de irrigación en el largo plazo, considerando escenarios de variabilidad climática y crecimiento de la demanda agrícola.

Lambayeque

También se inspeccionó la zona donde se prevé desarrollar el proyecto La Calzada, que busca mejorar y ampliar el servicio de agua para riego en el valle del río La Leche, en Lambayeque, beneficiando a miles de agricultores y más de 10 mil hectáreas agrícolas.

En el lugar se proyecta hacer obras hidráulicas para asegurar el abastecimiento de agua para la agricultura y proteger a las poblaciones frente a inundaciones ocasionadas por fenómenos climáticos extremos.

La propuesta considera la construcción de las presas de La Calzada y Calicantro, interconectadas para optimizar el almacenamiento y distribución del agua en la cuenca del río La Leche.

“Esas obras ayudarán a regular el caudal del río, reduciendo el riesgo de inundaciones provocadas por el Fenómeno El Niño, y otorgando estabilidad y predictibilidad a los agricultores de la zona”, señaló la ANA en un comunicado.

Actualmente, los proyectos se encuentran en etapa de evaluación de viabilidad técnica y social.