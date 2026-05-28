La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta exclusiva de grandes corporaciones tecnológicas y hoy empieza a posicionarse como una aliada clave para aquellas empresas que buscan ahorrar costos, automatizar procesos y mejorar su competitividad.

Al respecto, la decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, Erika Acuña Salinas, manifestó que las empresas medianas pueden lograr una reducción de entre 20% y 40% en costos de operaciones específicas cuando automatizan procesos bien definidos como gestión documental, clasificación de datos o atención al cliente.

Sin embargo, aclaró que el resultado depende de varios factores, como la calidad de los datos, la integración tecnológica y la capacitación del personal.

Refirió que contrario a lo que muchas personas creen, la inteligencia artificial ya no es exclusiva de grandes empresas.

Actualmente existen herramientas accesibles para pequeñas y medianas empresas, especialmente mediante servicios digitales y plataformas en la nube.

Infraestructura

La especialista señaló que el principal reto para las pymes no es necesariamente el costo de la tecnología, sino contar con infraestructura digital y personal capacitado para aprovecharla correctamente.

Acuña Salinas comentó que las aplicaciones más comunes de IA en el mercado peruano, registradas en los últimos años, incluyen chatbots para atención al cliente, automatización administrativa, análisis predictivo de datos y herramientas de apoyo para marketing y comunicaciones.

“Las empresas financieras y de telecomunicaciones lideran actualmente la adopción de inteligencia artificial en el Perú”, precisó.