Según cifras de PromPerú, el turismo interno proyecta alcanzar cerca de 49.7 millones de viajes en 2026, lo que representaría un crecimiento de 7.3% respecto al año anterior.

Además, el 58% de los peruanos que viajaron en 2025 planea mantener o aumentar sus viajes dentro del país este año.

Al respecto, José Ignacio Ais Rossenouff, especialista en turismo interno y externo de Nuevo Mundo Viajes, señaló que actualmente el consumidor peruano prioriza cada vez más las experiencias, escapadas y vacaciones familiares, buscando promociones, financiamiento y paquetes completos.

“Hoy el viajero planifica más, compara opciones y aprovecha campañas con descuentos para acceder a destinos nacionales e internacionales”, explicó.

Oportunidad

Es así que entre el 28 y el domingo 31 de mayo se realizará el Travel Outlet 2026, en Miraflores (Lima) donde se ofrecerán paquetes desde $79 y descuentos de hasta 80% en vuelos, hoteles y viajes nacionales e internacionales.

Entre los destinos internacionales con mayor demanda destacan República Dominicana, Estados Unidos, España y Colombia. Además, Curacao, Costa Rica, Japón y Tailandia vienen registrando un creciente interés entre los viajeros peruanos.

En el mercado nacional, Cusco, Arequipa, Iquitos y las playas del norte continúan liderando las preferencias para escapadas y viajes familiares.

Otro factor clave en el crecimiento del sector es el acceso al financiamiento y las promociones. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el turismo interno superaría los $ 6,800 millones en ingresos, consolidándose como uno de los motores de la reactivación económica en diversas regiones del país.