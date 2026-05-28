Con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho al voto y acercar el servicio electoral a las poblaciones más alejadas, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco informó que, para la jornada electoral programada el próximo 7 de junio, se instalarán nuevamente mesas de sufragio en 69 centros poblados de las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea, tal como ocurrió durante las Elecciones Generales del pasado 12 de abril.

Con esta cifra, la ODPE Huánuco se ubica en el tercer lugar a nivel nacional con mayor cantidad de mesas que se habilitan en centros poblados.

Al respecto, el jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, señaló que esta medida permitirá que los ciudadanos emitan su voto cerca de sus hogares, evitando desplazamientos prolongados y costosos hacia las capitales distritales, donde tradicionalmente se acondicionan los locales de votación.

Asimismo, precisó que la iniciativa busca garantizar el acceso al sufragio, considerando que, en muchos casos, el costo del traslado superaba incluso el monto de la multa por omisión al voto.

Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacó que las denominadas mesas de sufragio en localidades alejadas, identificadas con la serie histórica 900000, cumplen 20 años facilitando el acceso al voto en centros poblados, comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos de diversas regiones del país.

Según indicó la entidad, estas mesas especiales fueron implementadas en el año 2006 con el objetivo de reducir el ausentismo electoral en zonas de difícil acceso.

Finalmente, la entidad electoral explicó que las mesas identificadas con la serie 900000 funcionan bajo las mismas reglas que cualquier otra mesa de sufragio del país. En ese sentido, recordó que únicamente podrán sufragar en ellas los ciudadanos incluidos en el padrón electoral correspondiente y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) consigne el distrito donde se encuentra ubicada la mesa de votación.