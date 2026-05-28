La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco y la Institución Educativa Milagro de Fátima activaron los protocolos de atención y protección correspondientes tras la difusión en redes sociales de un video que registró un altercado físico entre dos estudiantes del plantel.

Según informaron las autoridades educativas, el hecho ocurrió durante los primeros días de abril y fue intervenido de manera inmediata por la Unidad de Gestión Pedagógica y el Área de Convivencia Escolar de la UGEL Huánuco.

Asimismo, lamentaron que la publicación difundida en Facebook haya sido utilizada de forma malintencionada para generar alarma en la comunidad educativa y emitir comentarios maliciosos contra funcionarios del sector Educación.

El incidente, registrado bajo el Reporte N.º 26062D79DC con fecha 6 de abril de 2026, involucró a dos alumnas del segundo grado de secundaria. Ante ello, el Comité de Gestión del Bienestar (CGB) de la institución educativa sostuvo una reunión de emergencia para determinar las medidas correctivas y de protección necesarias.

Como parte de las acciones adoptadas, se coordinó con los docentes tutores el desarrollo de sesiones de tutoría grupal e individual. Además, se realizó una reunión con los padres de familia de las estudiantes involucradas, con el objetivo de establecer acuerdos y compromisos para el seguimiento permanente del caso.

En ese contexto, el director de la institución educativa, Mg. Wily Cerna Gómez, remitió el Oficio N.° 087-2026-DIE-MF-HCO a la UGEL 311 de Huánuco. El documento, emitido el 29 de abril y recepcionado oficialmente el 4 de mayo de 2026, señala que la dirección actuó conforme a los protocolos establecidos en la Resolución Ministerial N.° 383-2025-MINEDU, a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de las estudiantes.

Finalmente, las autoridades educativas reiteraron su llamado a la ciudadanía para no dejarse sorprender por publicaciones alarmistas en redes sociales y aseguraron que el Área de Convivencia Escolar de la UGEL continúa monitoreando el cumplimiento de los compromisos asumidos por los padres de familia y la comunidad educativa.