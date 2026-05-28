El candidato presidencial, Roberto Sánchez, sostuvo una reunión con representantes de gremios de minería informal en un local partidario de Juntos por el Perú, ubicado en el centro de Lima. El encuentro fue registrado en una fotografía publicada por el diario El Comercio.

De acuerdo al informe periodístico, la reunión se realizó el pasado 13 de mayo y contó con la participación de integrantes de la dirigencia del partido y coordinadores del sector minero.

En la información se precisa que representantes de estas agrupaciones visitaron en varias ocasiones el local político durante los últimos días para dialogar con el equipo de campaña de Sánchez.

En la actividad también participaron la candidata a la vicepresidencia Analí Márquez y el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini. Por parte del sector minero asistió Magno Palomino, coordinador de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú.

De acuerdo con la publicación, el gremio presente en la reunión es el mismo que promovió las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Las conversaciones quedaron registradas en imágenes difundidas por medios de comunicación, en el marco de las actividades de campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial.