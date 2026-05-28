Carlos Oliva Neyra, ex ministro de Economía y Finanzas (entre el 7 de junio de 2018 y 30 de setiembre de 2029), falleció en la mañana de hoy miércoles.

Falleció cuando estaba desempeñando como director del Banco Central de Reserva (BCR). Estudió economía en la Universidad del Pacífico y obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos).

Se desempeñó como presidente del Consejo Fiscal, entre diciembre de 2020 y abril de 2024, cuando terminó su período y el Gobierno de Dina Boluarte decidió no renovar su mandato.

Oliva tuvo una posición muy crítica del manejo del gasto público y su impacto en un mayor déficit fiscal.

Criticó al Ministerio de Economía y Finanzas (con Alex Contreras como titular) por adoptar medidas contables y decretos orientados a “maquillar la crisis” y encubrir el incumplimiento de las reglas macrofiscales.

Fue viceministro de Hacienda entre 2011 y 2015, periodo en el cual también integró el directorio del Banco de la Nación.

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